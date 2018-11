Стинг и Шэгги начали тур в поддержку альбома "44/876" концертами в России

Ради презентации совместного альбома "44/876" Стинг и Шэгги решились на гастроли по четырем российским городам. Певец из Ямайки мерз в непривычные для него холода, а его помощники носились в поисках теплой одежды по Екатеринбургу и Казани. Но Стинг был как всегда спокоен, невозмутим, немного хмур и сосредоточен на себе: в свободное время занимался йогой, медитацией, иногда позволял себе небольшие прогулки, экскурсии. Чувствовалось, что он радуется и этому туру и новым песням с Шэгги, которые вдохнули свежую энергетику в его творчество. И самому альбому "44/876", вновь вдохновленному привольным и качающим ритмам реггей и new wave, благодаря которым он впервые и стал знаменит - в конце 70-х, с группой Police. И теперь Стинг снова переживал очередную молодость. Отчего вышел на завершающий концерт тура - в столичном "СК "Олимпийский" уже, как показалось, абсолютно счастливым.

- Я был очень рад сделать этот альбом вдвоем с Шэгги. Получил огромное удовольствие. И буду рад, если вы тоже прислушаетесь к нашей музыке!, - рассказал накануне о премьере "44/876" сам Стинг. А заодно пообещал переосмыслить благодаря новому другу свои былые хиты: Every Breath You Take, Englishman In New York, Message In A Bottle и другие…

Ради того, чтобы зрители смогли сосредоточиться только на музыке, Стинг (привычно не любящий сценические эффекты, мельтешащую компьютерную графику и пышные декорации) предпочел аскетическое оформление сцены - черный задник, сцену в темных тонах. Да и сами музыканты появились перед зрителями будто из темноты, этим акцентируя внимание на своей новой музыке. Ведь реггей и даб - стили солнечные и эпикурейские, растаманские. Окрыляющие и согревающие, неизменно позитивные - кажется, они и созданы для того, чтобы дарить позитив и надежду даже в самые хмурые и холодные времена. И, очевидно, этими контрастами Стинг и Шэгги решили еще больше подчеркнуть необходимость своих новых песен именно для осени.

При этом альбом "44/ 876"- при всей его энергичности и драйве все-таки немного однотипен по материалу, и к восьмой песне становится немного предсказуемым. Может, и поэтому концерт артисты решили начать не с премьер, а с одной из самых известных песен Стинга - Englishman In New York, приправленной уже ритмами реггей…

Стинг вышел на сцену с бас-гитарой, в майке, а Шэгги нарядился в белую рубаху и пиджак, очевидно почувствовав себя главным на этом празднике лета посреди наступившей зимы. Он и стал в итоге заводилой концерта: общался и заводил публику, того и гляди готов был выскочить в зрительный зал, но изредка поглядывая на Стинга: мол, не слишком ли я много беру на себя? Но англичанин только со спокойной и одобряющей улыбкой поглядывал на раскуражевшегося друга. И первые слова Стинг сказал только после часа концерта, немного пошутил, и продолжил играть.

Музыканты исполнили новые песни с диска "44/876" - Just One Lifetime, Gotta Get Back My Baby и другие,но главное - по очереди пели свои сольные хиты. Конечно, не обошлось и без So Lonely и Roxanne Стинга, и, наверное, самой известной песни Шэгги - Boombastic.

Однако на бис были все-таки песни Стинга. В том числе одна из лучших в его репертуаре - согревающая и душевная Desert Rose. Зрители пели ее вместе с артистами. Да и потом, - уже выходя из "Олимпийского" в морозный московский вечер. Может, запаса тепла и позитива, которые подарили нам Стинг и Шэгги, хватит еще и на долгие зимние месяцы.