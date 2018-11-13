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Рубрика: Экономика

Таможня назвала лидера по росту импорта среди продовольствия

Текст: Евгений Гайва
Продуктом с самыми быстрорастущими объемами импорта за три квартала этого года оказались яблоки, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС).
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В Россию привезли 849 тысяч тонн самого распространенного в России фрукта. Импорт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 35,7 процента в денежном выражении, на 23 процента - в натуральном выражении. Такие же темпы роста импорта показывают только продукты, содержащие какао. Но какао-бобы в России не растут.

Фото: Николай Хижняк/ РИА Новости
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Крупнейшими поставщиками яблок в Россию являются Молдова и Сербия. Также в числе основных импортеров - Беларусь, Азербайджан, Китай и Чили, пояснили "РГ" в Ассоциации "Руспродсоюз".

В России ежегодно урожай яблок увеличивается в основном за счет ввода новых более продуктивных интенсивных садов, но площади, занимаемые этой фруктовой культурой, снижаются. Текущий объем рынка яблок оценивается в среднем в 2,5 миллиона тонн, доля зарубежных яблок на полке сегодня все еще доходит до 67 процентов, говорит исполнительный директор ассоциации Дмитрий Востриков.

"Отечественные производители, к сожалению, пока не могут закрыть потребности рынка из-за низкого уровня развития и применения технологий от закладки сада до сбора урожая, низкой урожайности и товарности старых садов, не перешедших на интенсивные технологии, а также отсутствия современных хранилищ", - отмечает он.

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На рост показателей импорта в денежном выражении повлияло повышение курса доллара с 58 рублей в 2017 году до 66 рублей осенью 2018 года.

"Однако, если сравнивать текущие средне-оптовые цены на яблоки, то они ниже, чем годом ранее на 15 рублей", - отмечает Дмитрий Востриков. В осенний период на ценовую динамику оказывает влияние предложение отечественных аграриев и поставщиков Таможенного союза, где расчеты производятся в рублях. Однако они предлагают сорта яблок, которые долго не хранятся. "В зимний период и особенно весной импорт будет преобладать и сильнее влиять на цены", - отмечает эксперт.

Фото: depositphotos.com
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Чтобы выйти на достаточные объемы собственного производства яблок и выдержать конкуренцию с импортом, отечественным садоводам необходимо развивать проекты суперинтенсивных садов. Но они очень капиталоемкие и требуют существенных вложений.

Закладка таких садов обходится инвестору в четыре раза дороже традиционных, а, следовательно, ведет к увеличению срока выхода на самоокупаемость, говорит Дмитрий Востриков. 

Значительно повысить инвестиционную привлекательность отрасли поможет увеличение и оптимизация мер государственной поддержки, добавляет он.  

Экономика Товары и цены Правительство ФТС Цены на продукты
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