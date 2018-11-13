Татьяна Голикова: Мы многое должны изменить в нашей науке

Открывшееся сегодня Общее собрание РАН обсуждает семь приоритетов научно-технологического развития страны, которые должны стать ответами на так называемые большие вызовы. В работе форума участвуют не только члены РАН, но и представители министерств, ведомств, крупных корпораций. По каждому приоритету создан межведомственный совет, который возглавляет член академии, а Координационный совет президент РАН Александр Сергеев.

- От нас зависит, как скоро страна станет на рельсы инновационного развития, преодолеет технологическое отставание от мировых лидеров, - сказал глава академии, открывая форум. - Страна стоит перед серьезными проблемами, у нас нет избытка трудовых и финансовых ресурсов, политическая ситуация не располагает к тому, чтобы заимствовать передовые технологии из-за рубежа, поэтому многократно возрастает роль наших главных богатств - интеллекта и креативности народа, носителем которых всегда была академия наук.

Александр Сергеев напомнил, что поправки в закон о госакадемиях предоставили РАН полномочия для прогнозирования основных направлений научного, научно-технологического и социально-экономического развития страны. "Это огромная ответственность, и от нас зависит насколько быстро Россия будет превращаться в страну экономического лидерства, - сказал Александр Сергеев. По его словам, успех в выполнении поставленных задач повысит влияние академии наук в нашем обществе, позволит ее вернуть на те позиции в обществе, которые она занимала в XX веке.

- Сегодня РАН это фактически методический и экспертный орган страны в научно-технической сфере, - сказала вице-премьер Татьяна Голикова. - Ей отводится одна из ключевых ролей в реализации Стратегии научно-технологического развития страны и национального проекта "Наука".

Она особо остановилась на нынешнем состоянии научной сферы. Экспертные оценки показали, что по большинству показателей 35 процентов результатов научных исследований соответствуют научному уровню и масштабу применимости для России, 31 процент находится на мировом уровне или превышает его, но 8 процентов результатов исследований ниже требуемого уровня. "Учитывая стоящие перед страной вызовами, такая картина не должна нас устраивать", - сказала вице-премьер. Кроме того, она привела данные о состоянии науки, начиная с 2014 года. Растут внутренние затраты на исследования и разработки, сейчас они ежегодно составляют около 1 триллиона рублей, а к 2024 году должны достигнуть 1,8 триллиона за счет всех источников финансирования, в том числе и со стороны бизнеса.

По ряду важных технологий число исследований растет, например, это энергосберегающие системы (13%,) ракетно-транспортная техника нового поколения (44%), силовая электротехники (2 раза), существенный рост в сфере гуманитарных наук. В то же время в других областях науки в 2016-2017 годах происходит серьезный спад числа исследований, в частности, по клеточным технологиям (37%), биоинженерии (30%), наноматериалам (30%), геномным технологиях (32%). Более того, спад происходит в физике, математике, биологии, геологии, химии, автоматике, горном деле.

- Мне кажется, что эти цифры должны не просто удивить, а напугать, - заметила Татьяна Голикова. - Мы должны многое поменять в сфере науки. Ученым необходимо посмотреть на структуру работ в своих научных организациях, оценить, отвечают ли они тем приоритетам, которые поставлены не только перед РАН, но и перед всей страной".

В связи с существенным расширением полномочий РАН, в частности, прогнозированием научно-технического и социально-экономического развития РФ и ряда других направлений, академия запросила дополнительно 829 миллионов рублей, а также дополнительно 220 миллионов рублей на информационное обеспечение. "У нас есть принципиальная договоренность с министерством финансов РФ, что после дополнительной проработки эти предложения в уже отработанном виде войдут в поправки к бюджету 2019 года", - сказала вице-премьер.

По итогам Общего собрания его участники должны предложить механизмы, которые позволят реализовать семь приоритетных направлений научно-технологического развития страны, сделает ее конкурентоспособной на мировом рынке высоких технологий.