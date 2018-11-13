Телекомпания CNN подала в суд на Трампа

Конфликт между Дональдом Трампом и столь нелюбимым им каналом CNN дошел до критической точки: руководство медиакорпорации подало в суд на президента США и членов его администрации. В CNN требуют восстановить аккредитацию в Белом доме своего репортера Джима Акосты, который был исключен из президентского пула.

Как говорится в сообщении, опубликованном на портале телеканала, иск подан в окружной суд округа Колумбия. К ответу призываются сам Трамп, его пресс-секретарь Сара Сандерс, замглавы аппарата по вопросам коммуникации Билл Шайн, директор отвечающей за охрану президентской резиденции Секретной службы Рандольф Аллес и ее рядовой офицер, непосредственно отобравший пресс-карту у 47-летнего журналиста, когда тот пришел делать съемку. Их обвиняют в нарушении Первой поправки к Конституции США, запрещающей посягательство на свободу слова. Сандерс уже назвала действия телеканала "игрой на публику", пообещав, что администрация "будет активно защищаться".

Политический обозреватель Джим Акоста, главный репортер CNN в пуле президента, был лишен доступа в Белый дом после публичной перепалки с главой государства во время пресс-конференции. Журналист раскритиковал позицию Трампа в отношении "каравана мигрантов", который движется по территории Мексики в сторону американской границы. Слова Акосты разозлили Трампа, который попросил журналиста "позволить ему самому решать, как управлять страной". У репортера отобрали микрофон, а после этого республиканец позволил себе отдельно прокомментировать случившееся. Он назвал Акосту "непрофессионалом" и "не очень умным человеком, который, однако, имеет голос". По словам Дональда Трампа, Белый дом - это "секретное" и "особое место", которое "требует уважительного отношения к себе и к институту президентства". Наблюдатели отмечают, что лишение журналистской аккредитации - беспрецедентный шаг со стороны администрации США, и процесс СМИ против Трампа может стать одним из самых резонансных за время его нахождения у власти.