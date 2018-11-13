Италия - страна-гость VII Санкт-Петербургского международного культурного форума, который открывается уже в эту пятницу, а с 28 ноября - почетный гость международной ярмарки интеллектуальной литературы non/fiction. О том, как развивается культурное и экономическое сотрудничество между нашими странами, и на что обращать внимание в итальянских ресторанах, а также о многом другом, посол Италии Паскуале Терраччано рассказал на традиционном "Деловом завтраке" в редакции "Российской газеты".

Невозможно не заметить, как плодотворно складывается культурное сотрудничество между нашими странами. В сентябре к нам впервые приехал Паоло Соррентино, чей фильм "Лоро" идет в российских кинотеатрах. Главную роль в нем сыграл Тони Сервилло, который, в свою очередь, будет гостем международного культурного форума в Санкт-Петербурге. Мы ждем выхода фильма Андрея Кончаловского "Грех"…

Паскуале Терраччано: Этот фильм - наверное, самый масштабный проект в области итало-российского кинематографического сотрудничества. В ходе визита в Москву премьер-министра Италии Джузеппе Конте нам показывали в Кремле небольшой трейлер фильма "Грех", и я с большим нетерпением жду, когда же он выйдет. Андрон рассказывал о нем у нас в посольстве, когда я вручал ему орден "За заслуги перед Итальянской Республикой" степени командора. Безусловно, наше сотрудничество развивается на двух уровнях: первый уровень - это вот такие масштабные совместные кинопроекты, как "Грех" Кончаловского. Второй - это кинофестивали, которые нужны для того, чтобы познакомить публику наших двух стран с нашими кинематографами. Посольство Италии каждый год организует кинофестивали - N.I.C.E., и "Из Венеции в Москву". Мы также участвуем в фестивалях европейского кино, поддерживаем Российско-итальянский кинофестиваль RIFF. И я уверен, что публика наших стран с огромным вниманием относится ко всему тому, что выходит на экраны. Кроме того, я хотел бы упомянуть четыре книги Элены Ферранте, которые пользуются огромной популярностью во всем мире, в том числе и в России, а в этом году идет работа над первой экранизацией романа Ферранте, которую, я надеюсь, смогут увидеть и российские зрители.

Во все времена, пока существуют российско-итальянские отношения, вне зависимости от ситуации в Италии, и в России было достаточно много людей, которые делали все, чтобы сохранить наши культурные традиции и связи между нами. На поверку оказывается, что это сливки итальянской и русской культуры. Так не пришла ли пора учредить специальную награду в обеих наших странах, чтобы награждать этих людей, которые сделали очень много для сохранения наших отношений на высоком уровне?

Паскуале Терраччано: Идея, безусловно, замечательная. Мы вручаем свои почетные награды и знаки отличия, например, такую же награду, как у Андрея Кончаловского, в ближайшее время получит маэстро Валерий Гергиев. Уже были награждены Владимир Спиваков, Юрий Башмет. Одна из задач моей миссии в России - выявить людей, которые заслуживают и достойны таких наград. Но создать совместную премию для того, чтобы вручать ее ежегодно одному россиянину и одному итальянцу за заслуги в укреплении наших культурных отношений - это очень привлекательная идея. Тем более что очень много инициатив в этой области исходит от частных лиц. Например, неделю назад я был в Сорренто, где открывал памятник Максиму Горькому, прожившему там 18 лет. Эта замечательная скульптура работы знаменитого русского скульптора Рукавишникова - инициатива двух частных меценатов - Темирбулата и Инги Каримовых.

За почти год в России вы, наверняка, уже успели почувствовать на себе эту колоссальную любовь россиян к Италии. А как в Италии воспринимают русских - людей, кухню, культуру?



Паскуале Терраччано: История маленьких городов-государств, отдельных колоколен, придала нашей стране потрясающее разнообразие. Фото: Юрий Лепский/ РГ

Паскуале Терраччано: В Италии к русским относятся хорошо, их считают очень щедрыми и чрезвычайно верными своим симпатиям, друзьям, отношениям с людьми. Один мой друг в разговоре на эту тему дал такую сравнительную характеристику жителям России: европейские народы, сейчас не буду уточнять, какие именно, похожи на персик - снаружи они такие мягкие, а внутри у них твердая косточка, а русские похожи на кокос - чрезвычайно твердые снаружи, но очень мягкие внутри.

Не чувствует ли себя Италия в последние годы несколько стесненной в рамках Европейского союза?



Паскуале Терраччано: Италия всегда, разумеется, выступала за Европейский союз, за валютный союз и за евро, как это подчеркивает и нынешнее правительство нашей страны. Но мы не удовлетворены той линией, которую выбрал Европейский союз в последние годы. Валютный союз не полон, поскольку привилегированной зоной внимания в нем осталась максимальная строгость к расходам, а экономическому росту почти не уделяется внимание. Что касается Банковского союза, который играет огромную роль, в том числе, и в укреплении валютного единства, и в развитии, акцент делается не столько на разделении рисков между всеми его участниками, сколько на страховании рисков, на стремлении свести их к минимуму. Если расширить спектр нашего разговора с экономики до политики, Европейский союз, к сожалению, не осознал, что важнейшие угрозы безопасности его территории исходят с юга - из Средиземноморского региона, и оставил Италию в полном одиночестве. Поэтому не удивительно, что за несколько лет Италия из страны, которая была наиболее привержена актуальным направлениям европейской политики, стала страной наименее ими удовлетворенной. В том же, что касается отношений с РФ, мы сторонники более активной политики Европейского союза. В частности, мы хотели бы способствовать развитию гражданского общества в России, одним из инструментов чего могло бы стать начинание, которое мы поддерживаем с начала этого года: это поддержка малого и среднего бизнеса в вашей стране. В том, что касается международной безопасности, мы хотели бы, чтобы Европа проявляла большую активность в качестве посредника, для того, чтобы способствовать улучшению отношений между РФ и США, в частности, в сфере контроля над вооружениями, и, безусловно, в особенности, над ядерными вооружениями и ракетами средней и меньшей дальности.

Европейцы похожи на персик - снаружи они мягкие, а внутри у них твердая косточка, а русские похожи на кокос - чрезвычайно твердые снаружи, но мягкие внутри

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что США хотят выйти из договора о РМСД. Как к этому относятся в Италии? Повлияет ли это, на ваш взгляд, на систему безопасности в Европе?



Паскуале Терраччано: Как напомнил в ходе недавнего визита в Россию председатель правительства нашей страны Джузеппе Конте, в Италии очень многие помнят ракетный кризис 80-х годов в Европе. И мы совсем не хотели бы снова оказаться в таком положении. Разумеется, по каналам НАТО нам известно о претензиях Соединенных Штатов к России, что Москва якобы нарушает это соглашение, и в связи с этим они хотели бы выйти из него. С другой стороны, мы знаем, что и Москва выражает свое недовольство по отношению к Соединенным Штатам в этой связи. Безусловно, этот договор, как и все такого рода соглашения, которые восходят к 80-м годам, не учитывает развитие технологий, изменение стратегической картины. Поэтому наша позиция заключается в том, что необходимо побудить стороны сесть на стол переговоров и обновить текст соглашения таким образом, чтобы из него исчезли те серые зоны, в которых стороны видят пространство для возможных нарушений.

Посещаете ли вы итальянские рестораны в Москве? Как вам итальянская кухня, например, пицца в Москве?



Паскуале Терраччано: В Москве множество замечательных итальянских ресторанов. Разумеется, я не могу перечислить их названия, иначе дни мои будут сочтены. Вообще в мире полно итальянских ресторанов, но многие из них ненастоящие, а вот в России очень внимательно относятся к подлинной итальянской кухне. В тех ресторанах, которые я посещал в Москве, мне подавали настоящую итальянскую еду. И я могу позволить себе совет: прежде чем заказывать в ресторане пиццу, необходимо удостовериться, что там умеют готовить настоящую неаполитанскую пиццу, а не какие-то странные вещи. Пицца, это очень простое, но опасное блюдо. Я до сих пор помню, какой шок я пережил, когда моя американская коллега с абсолютной убежденностью в своей правоте заявила, что пицца была изобретена в Нью-Йорке. Так вот, это не так. А неаполитанская пицца признана объектом нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, так что здесь присутствует и такой элемент.

Наша читательница Татьяна Малышева 1999 года рождения написала вам письмо: "Здравствуйте, дорогой господин посол. Почему, на ваш взгляд, Италия во все времена оставалась непревзойденным примером достижений в архитектуре, искусстве, кулинарии, моде и любви? Может быть, дело в климате?"



Паскуале Терраччано: Я предпочитаю другую трактовку. Италия - это страна городов, страна колоколен. Поэтому, добившись полноценного единства только 100 лет назад - после окончания Первой мировой войны - Италия испытывала очень большие сложности. Но одновременно эта история маленьких городов-государств, отдельных колоколен, придала нашей стране потрясающее разнообразие. А разнообразие приводит к добросовестной конкуренции: все хотят построить церковь красивее, чем в соседнем городе, все хотят печь хлеб и пиццу вкуснее, чем в соседнем городе, все хотят выглядеть на пляже лучше, чем парни из соседнего квартала. Я думаю, что именно эта конкуренция, дух соревнования, привели к тому, что каждый старался проявить себя наилучшим образом и создавал условия для того, чтобы Италия добивалась успеха в этих традиционных областях. Сегодня у нас, к счастью, нет проблем с территориями, которые хотели бы отделиться, и единство Италии как государства больше никем не ставится под сомнение. Тем не менее, если вы поедете в Тоскану и будете говорить жителям Флоренции о чем-то хорошем, что есть в Пизе, флорентинец немедленно возмутится и скажет: "Да что вы, помилуйте, это гораздо лучше получается у нас во Флоренции!" То же самое с Пизой, Падуей и так далее.

Фото: Юрий Лепский/ РГ

Досье "РГ"

Паскуале Терраччано родился 4 мая 1956 года в Неаполе. В 1978 году окончил юридический факультет Неаполитанского университета, а в 1981 поступил на дипломатическую службу.Перед тем, как приехать в Москву, был послом своей страны в Великобритании. А с февраля 2018 года Паскуале Терраччано возглавляет дипломатическое представительство Италии в Москве. Женат, имеет двоих сыновей и дочь.

Экономика

Как развивается сотрудничество по проекту "Сделано с Италией"? Открылись ли для итальянских компаний новые перспективы на российском рынке в свете последней встречи Джузеппе Конте и Владимира Путина?



Паскуале Терраччано: В России работают на собственных производственных площадках 70 итальянских компаний (по данным минэкономразвития, более 500 итальянских компаний работают на российском рынке), поэтому концепция "Сделано с Италией" уже представляет собой конкретный проект. Встреча глав обоих государств с итальянскими предпринимателями оказалось очень плодотворной. Как минимум, половина из 14 соглашений, подписанных в присутствии Владимира Путина и Джузеппе Конте, касались создания в России новых производств.

Вы упоминали о поддержке малого и среднего бизнеса. Значит ли это, что будет создан совместный фонд для финансирования малых и средних предприятий и проработки новых финансовых инструментов и гарантий, о котором говорили министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Энцо Моаверо-Миланези?



Паскуале Терраччано: Я прежде всего имел в виду те формы финансирования со стороны европейских финансовых учреждений, которые существовали до 2014 года. В первую очередь Европейский банк реконструкции и развития. Однако и на двустороннем уровне мы можем многое сделать. Сейчас обсуждается создание совместного фонда с участием Российского фонда прямых инвестиций и Итальянского стратегического фонда Cassa Depositi e Prestiti (CDP). Его работа как раз и будет целиком направлена на поддержку малого и среднего бизнеса в России. Мы работаем над тем, чтобы этот фонд появился как можно раньше.

Фонд будет сформирован вместо российско-итальянской инвестиционной платформы, которая была создана в 2013 году, но так и не заработала?

Паскуале Терраччано: Речь пока идет о рамочном соглашении. Конечно, по сравнению с миллиардными инвестициями, о которых изначально шла речь, цифры более скромные - около 20 миллионов евро с каждой стороны. Это первый практический шаг по реализации данного рамочного соглашения, в дальнейшем его воплощение в жизнь будет сопровождаться наращиванием объема инвестиций.

В конце 80-х годов Италия занимала третье место по товарообороту с Советским Союзом, а потом и с Россией в начале 90-х. Сейчас Италия занимает лишь шестое место во внешнеторговом обороте России и третье - среди стран ЕС. На ваш взгляд, как Италия может улучшить свои позиции?

Паскуале Терраччано: Мы уже улучшаем положение Италии в этом смысле, потому что наш товарооборот, который упал с 54 миллиардов долларов почти вполовину, опустившись в прошлом году до 23,9 миллиарда долларов, в этом году должен составить 30 миллиардов. То есть он уже пошел в рост. Вернуться Италии к лидирующим позициям должна помочь концепция "Сделано с Италией".

Нам кажется, что "Пармезан" следует исключить из этого перечня. Это был бы символический жест, который не нанес бы никакого удара по имиджу России

И, разумеется, нам хотелось бы увидеть символический шаг навстречу со стороны России. Например, контрсанкции, касающиеся импортируемых из Европы продуктов питания, затронули итальянский "Пармезан". Он был включен в список свежих продуктов, а вообще-то к ним не относится, поскольку не содержит лактозы. Нам кажется, что "Пармезан" следует исключить из этого перечня. Это был бы символический жест, который не нанес бы никакого удара по имиджу России. Можно было бы сказать: "Да, действительно, мы включили этот сыр в перечень по ошибке". И этот шаг, безусловно, встретили бы с огромным одобрением все итальянцы и, как мне кажется, многие россияне.

С 2016 года реализуется российско-итальянский проект "Зеленый коридор" по упрощенному перемещению товаров между двумя странами. Однако пока в нем участвует только одна итальянская компания. Знает ли итальянский бизнес об этом проекте?



Фото: Юрий Лепский/ РГ

Паскуале Терраччано: Итальянские компании мало знакомы с этой инициативой. Необходимо принять некоторые изменения в регламент, над этим сейчас работают итальянская и российская таможенные службы. На следующем заседании Российско-итальянского совета по экономическому, промышленному и финансовому сотрудничеству, которое пройдет в Риме 17 декабря, будет обсуждаться проект по популяризации этой инициативы среди итальянских бизнесменов. Важно, чтобы предприниматели узнали о том, чем этот проект может быть им интересен.

Италия стоит в конце цепочки Южного газового коридора. Россия собиралась поставлять туда газ по трубе через Грецию, но до сих пор это ограничилось лишь меморандумом. Как вы сейчас оцениваете перспективы этого проекта? Готовы ли поддерживать?

Паскуале Терраччано: Пока что российский газ поступает в Италию через австрийский Баумгартен, такая ситуация сохранится и в ближайшем будущем. Однако в наших интересах создать средиземноморский хаб российского газа. Множество итальянских компаний заинтересованы в том, чтобы принять участие в реализации этого проекта. Мы положительно к нему относимся и надеемся на его успешную реализацию.

Подготовила Елена Березина