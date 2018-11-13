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13.11.2018 16:53
Рубрика: Культура

ТНТ-PREMIER покажет комедийный сериал "Год культуры"

Текст: Сусанна Альперина
Александр Лыков в сериале "Год культуры". Фото: Предоставлено ТНТ-PREMIER Александр Лыков в сериале "Год культуры". Фото: Предоставлено ТНТ-PREMIER
Александр Лыков в сериале "Год культуры". Фото: Предоставлено ТНТ-PREMIER

В новом сериале "Год культуры", премьера которого состоится 22 ноября на канале ТНТ-PREMIER, нерадивый чиновник Виктор Сычев в исполнении Федора Бондарчука отправляется "в ссылку" на кафедру словесности в региональный вуз.

Жизнь чиновника изменится в один миг: из-за одного вовремя заданного вопроса во время прямой линии с президентом от заведующего кафедры литературы Верхнеямского филологического института Софьи Белозеровой (Мария Ахметзянова). Обеспокоенная бездействием московских чиновников преподавательница отчаялась и решила постучаться в самую высокую инстанцию - помогло! Решение проблемы не заставило себя ждать. Высокомерного Сычева спустили с небес "на места", чтобы устранять перегибы и недочеты. Московский чиновник направляется из Москвы в провинциальный Верхнеямск, чтобы помочь вывести местный вуз в число 100 лучших высших учебных заведений России. Что может быть лучше для служителя Министерства образования, чем полное погружение в свою профессиональную сферу?

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Разжалованный Сычев разительно отличается от окружающей его верхнеямской действительности, его моднейший итальянский костюм сверкает на фоне всеобщей разрухи. Понимая, в каких условиях ему придется жить и работать в ближайшее время, он пребывает в таком бешенстве, что достается всем. Чиновник не жалеет никого: ни трясущегося за должность ректора Льва Филина (Александр Лыков), ни закладывающего за воротник непутевого препода Толю Сапрыкина (Александр Яценко), ни безбашенного полицейского Славу Сологуба (Александр Обласов), ни его беременную жену Марину (Ольга Медынич), которую Сычев сходу увольняет из университета. Персонажи начинают думать, мыслить, поступать и раскрываться по-новому именно благодаря столичному импульсу в виде лоснящегося от достатка чиновника. Как они будут жить и, главное, работать вместе? Ведь на стороне Сычева только верный и прилизанный помощник Стасик Королев (Риналь Мухаметов).

"По мере того, как под итальянскими ботинками Сычева разлетаются брызги провинциальных хлябей, все отчетливее прорисовывается в сюжете сериала ландшафт русской глубинки и души. Выясняется, что каждый герой находится в поиске - любви, выпивки, денег, славы, зачета или себя. А незваный гость из центра обращается в Остапа Бендера, идущего на все более изощренные махинации, чтобы заслужить милость Москвы и вернуться с ученой (хоть и купленной) степенью", - говорится в аннотации нового сериала.

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Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной
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