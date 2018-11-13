Трамп объявил горящую Калифорнию зоной стихийного бедствия

Калифорния, в которой с прошлой недели бушуют самые разрушительные за всю историю штата лесные пожары, объявлена зоной стихийного бедствия. Об этом в понедельник написал в Twitter президент США Дональд Трамп.

"Я только что одобрил ускоренный запрос на режим стихийного бедствия для штата Калифорния", - цитирует ТАСС сообщение главы Белого дома. Трамп также отметил, что хотел оперативно отреагировать, чтобы "облегчить невероятные страдания" жителей Калифорнии. "Я целиком и полностью с вами", - написал президент.

По последним данным, в Калифорнии погиб 31 человек. В основном это жертвы пожара, который сейчас бушует на севере штата. Его площадь превышает 450 квадратных километров, пламя удалось локализовать только на 25%.

В районе города Малибу огонь уничтожил 370 домов, тысячи человек были эвакуированы. Лесные пожары лишили домов многих знаменитостей. Ранее в Калифорнии был введен режим чрезвычайной ситуации. Трамп также распорядился выделить штату из федерального бюджета средства, необходимые для борьбы со стихией. Ущерб от огня пока не подсчитан.