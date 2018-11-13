Три европейские страны увидят спектакль "Анна Каренина"

С 16 ноября по 16 декабря Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана проведет гастроли во Франции, Нидерландах и Бельгии.

Балет Бориса Эйфмана "Анна Каренина” полностью пропитан психологической энергией и удивительно точен по своему эмоциональному воздействию. Эйфман в своем спектакле передал драму женщины, поглощенной чувственным влечением, которая готова пойти на любые жертвы. По мнению хореографа, именно страсть, "основной инстинкт” привели к нарушению общественных норм, уничтожили материнскую любовь и разрушили внутренний мир Анны Карениной.

Эйфман вырабатывает собственный подход к формированию репертуара. Он создает спектакли, отличающиеся остротой хореографического рисунка, передающего предельный накал страстей героев, что не оставит равнодушным как и заядлого театрала, так и молодого зрителя.

География предстоящего тура обширна. В ноябре Театр посетит Лион, Амстердам, Апелдорн (Нидерланды), бельгийские Гент и Антверпен. В декабре современным хореографическим искусством России смогут насладиться зрители французских городов: Тура, Нанта, Бордо, Ниццы, Монпелье и Тулузы.

Основным событием четырехнедельных гастролей станет серия выступлений во французской столице, где труппа даст пять спектаклей.

Публика городов - Гента, Тура, Бордо, Ниццы, Монпелье и Тулузы - впервые увидит коллектив Бориса Эйфмана.

Артистов примут престижные сценические площадки Европы. В частности, спектакли в столице Франции состоятся в Парижском Дворце конгрессов, вместимостью свыше 3700 зрителей. В Лионе труппа выступит на сцене Центра конгрессов, главный концертный зал которого способен принять более 3000 человек. Амстердамские спектакли пройдут в Королевском театре Карре.