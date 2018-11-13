Трое россиян попали в "молодой" список Forbes

Новости

Пушков: Давос без России перестанет быть всемирным форумом 20:06
В Думу внесен законопроект о праве врио главы региона назначать сенатора 20:03
Ночью перекроют Ярославское шоссе 20:03
В Петербурге УК незаконно собрала с жильцов десятки миллионов рублей 19:55
Меркель выступила за создание общеевропейской армии 19:54
Видео: сын Уилла Смита признался, что он гей, и представил "любовника" 19:40
Волгоградский школьник попытался пронести в класс холодное оружие 19:33
Находка в древнем янтаре подтвердила теорию эволюции Дарвина 19:07
В Белгороде умер жирафенок из Калининграда 19:05
Число просроченных ипотечных кредитов в РФ упало до исторического минимума 19:04
В Китае под землей найдено неизвестное науке существо 19:04
Земфирой занялись судебные приставы 18:58
Стала известна дата премьеры финала "Игры престолов" 18:39
Перезапуск комедийного сериала "Альф" отменили 18:31
УПЦ считает невозможным свое присоединение к автокефалии 18:30
Порошенко не приехал на встречу с епископами канонической УПЦ 18:28
Брянский камамбер и бри пойдут в Беларусь и Китай 18:16
На Кубани при пожаре погибли женщина и двое детей 18:05
У "Леденящих душу приключений Сабрины" выйдет рождественский эпизод 17:57
Медведев назвал циничным обманом решение НАТО о бомбежке Ливии 17:56
Пациентке удалили огромную опухоль весом 22 килограмма 17:50
Росстат: ВВП в России в третьем квартале вырос на 1.3% 17:48
На Кубани приставы изъяли 15 тысяч игрушек для взрослых 17:48
Видео: Побег из Рая на авто через геенну огненную 17:47
Игорь Черевченко возглавил тульский "Арсенал" 17:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
У нас в гостях - вице-премьер Татьяна Голикова
У нас в гостях - вице-премьер Татьяна Голикова
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
13.11.2018 18:40
Рубрика: Экономика

Трое россиян попали в "молодой" список Forbes

Текст: Екатерина Ясакова
Американский журнал Forbes опубликовал список самых успешных бизнесменов Северной Америки, не достигших 30 лет. В этом году в рейтинге оказались трое россиян.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Так, в почетный список попала 29-летняя Маша Дрокова, основавшая собственный венчурный фонд в Сан-Франциско, и семейная пара - 28-летние Артем Федяев и Дарья Ребенок, в 2015 году запустившие сервис, с помощью которого можно попросить людей в штучном количестве привезти зарубежные товары.

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Forbes назвал самых богатых женщин России

В прошлом году в список самых успешных предпринимателей, моложе 30 лет, также попадали россиянине. В частности, в рейтинге оказалась модный дизайнер Мария Казакова и создатель криптовалюты Ethereum Виталий Бутерин, который в 2015 году запустил платформу для создания децентрализованных онлайн-сервисов на базе блокчейна. Ethereum стал второй по капитализации криптовалютой в мире.

Также в рейтинг в 2017 году вошёл Артем Голдман, годом ранее запустивший стартап Visabot, который заменяет иммигрантам в США юриста. Сервис позволяет собрать документы для посольства и оценить возможности получения "грин-карты".

Экономика Бизнес Крупные компании Рейтинги Forbes
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Медведев назвал условия участия России в Давосском форуме
УПЦ считает невозможным свое присоединение к автокефалии
Меркель выступила за создание общеевропейской армии
Консульство Испании опровергло информацию об обысках в визовом центре
Росавтодор разрешил укладку асфальта в дождь и мороз