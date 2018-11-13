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У "Леденящих душу приключений Сабрины" выйдет рождественский эпизод

НОВОСТЬ13.11.2018, 17:57
Текст:   Борис Шигин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Новоиспеченная Сабрина и ее "леденящие душу приключения" порадуют зрителей рождественским спецвыпуском. Об этом сообщает Bloody Disgusting.

Эпизод, озаглавленный как A Midwinter’s Tale, появится на Netflix 14 декабря. Источник делится кратким превью праздничной серии.

Фото: kinopoisk.ru
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Автор одноименного комикса и создатель экранизации Роберто Агирре-Сакаса в своем Twitter признается в любви этому эпизоду.

В "Леденящих душу приключениях Сабрины" более мрачная и как будто более взрослая история, чем в ситкоме ABC "Сабрина - маленькая ведьма". Новый сериал повествует о девушке, в которой борются два начала - колдовское и человеческое.

Сейчас идут съемки второго сезона хоррора. На Netflix он появится в следующем году.

Рецензию "Кинократии" на первый сезон сериала можно прочитать здесь.

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