У "Леденящих душу приключений Сабрины" выйдет рождественский эпизод

Новоиспеченная Сабрина и ее "леденящие душу приключения" порадуют зрителей рождественским спецвыпуском. Об этом сообщает Bloody Disgusting.

Эпизод, озаглавленный как A Midwinter’s Tale, появится на Netflix 14 декабря. Источник делится кратким превью праздничной серии.

Автор одноименного комикса и создатель экранизации Роберто Агирре-Сакаса в своем Twitter признается в любви этому эпизоду.

В "Леденящих душу приключениях Сабрины" более мрачная и как будто более взрослая история, чем в ситкоме ABC "Сабрина - маленькая ведьма". Новый сериал повествует о девушке, в которой борются два начала - колдовское и человеческое.

Сейчас идут съемки второго сезона хоррора. На Netflix он появится в следующем году.

Рецензию "Кинократии" на первый сезон сериала можно прочитать здесь.