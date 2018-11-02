Сериал на выходные: новая "Сабрина" - стильно, красиво и мрачно

Придешь, бывало, из школы, быстренько пообедаешь - и, устраивая себе отдых после уроков, откладывая "домашку" на попозже, щелкаешь пультом перед телевизором, в те годы крайне щедрым на всякую зарубежную подростковую фантастику. Кто-то предпочитал раскрученных "Зачарованных", кого-то больше привлекали не менее популярные "Тайны Смолвилля", однако существовала и особая категория поклонников "Сабрины - маленькой ведьмы".

Милейший ситком ABC про девушку-колдунью многие, само собой, и вспомнили, как только стало известно о десятисерийной новинке Netflix, основанной на этой же серии комиксов. Вот только теперь придется им о милейшем ситкоме и прочей теплой ламповости забыть. Потому что "Леденящие душу приключения Сабрины" полностью соответствуют названию. Леденят, стращают, окутывают каждую вторую сцену зловещим туманом, нашептывают заклинания из полумрака и шутят преимущественно с угрюмыми интонациями.

В общем, вместо пространства уютной семейной комедии - чертовски (именно чертовски) стильный сеттинг современного темного фэнтези. Тоже уютный, но - что важнее - щедрый на разнообразную мистическую жуть. Тут ведьмовской клан времяпровождению на более-менее безобидный и гуманный лад предпочитает серьезное дело: его представители и суровое начальство увлеченно поклоняются понятно кому, плетут сеть сатанинского заговора, изощренно издеваются над простыми смертными (а при необходимости без лишних раздумий отправляют их на тот свет, соревнуясь друг с другом в кровавой жестокости), иногда лакомятся людишками (а то и себе подобными) - и неистово жаждут вовлечь протагонистку во всю эту адскую мизантропическую вакханалию.

Она, в свою очередь, неистово сопротивляется: настроена, видите ли, не на сотрудничество со Злющим Злодейским Злом, а на борьбу с ним - причем нередко его же методами. Что становится благодатной почвой для убедительно прорисованного внутреннего кофликта между ее колдовской и человеческой сущностями. И... Да, этого можно было ожидать - для следования модным веяниям: чуть ли не с первых эпизодов нам прозрачно намекают на то, что властелин мира сего - капризный раздражительный мужик, цинично манипулирующий женщинами, в то время как свободолюбивая упрямая Сабрина - единственная, кому по силам поднять против него эмансипационный бунт.

Рифмой идет линия с "освободительной борьбой" в школе: мужлану-директору и озабоченным старшеклассникам противостоит натуральное радфем-подполье (с типично мудрой негритянкой и пацанкой-асексуалкой в составе). Да и вообще - из героев-мужчин стопроцентно положительными можно назвать лишь двоих. Харви Кинкла - добропорядочно-простодушного парня Сабрины. И хитроумного находчивого ведьмака Эмброуза - ее же кузена, который (конечно же!) оказывается геем.

Закрыть глаза на эти порядком уже доставшие и с тараканьей настойчивостью лезущие буквально уже отовсюду маркеры "политкорректности", увы, не получается. Однако чересчур расстраиваться и раздражаться нам - не секущим прелестей прогрессивной повестки варварам - все-таки не стоит, поскольку с главными задачами - развлекать, интриговать и периодически забавлять - Chilling Adventures, как ни крути и сколько ни ворчи, справляются блестяще. И - при очевидной похожести на более-менее любое художественное произведение про "не таких как все" детей - припасли в рукаве козырную комбинацию из гротеска, макабра, саспенса и чернейшего юмора.

За условный Хогвартс - Академия незримых искусств; восторженных студентов там, не сомневайтесь, учат кое-чему поинтереснее "Алохоморы". За все остальное - декорации Гриндэйла, где "Хэллоуин не кончается никогда". А населены эти две реальности целой толпой ярчайших персонажей. От "вещих сестер", склонных к, так сказать, психоделическому буллингу и подменяющих Драко Малфоя с его свитой - до дьяволического первосвященника Блэквуда, в чей образ идеально попал харизматичный Ричард Койл. От одержимой учительницы Мэри Уордуэлл, прекрасно сыгранной томной Мишель Гомес, - до высокомерной тетушки Зельды и смешливой тетушки Хильды (отличнейшие Миранда Отто и Люси Дэвис), "заклятых приятельниц", ответственных за вагон как обезоруживающе нежных, так и уморительных сценок.

В этом же списке - многие, многие другие. Включая, разумеется, кота Салема, на этот раз лишенного дара речи - но не фирменного lawful-evil-обаяния. И саму Сабрину, чья роль как будто (или не как будто) специально написана для Кирнан Шипки - блондинистой симпатяжки этакого "водевильного" типажа, равно убедительной в качестве и могущественной прихожанки Церкви тьмы, мечущейся между светом и тенью, и вон той вот мечтательной, витающей в облаках девчонки за соседней партой.

Хватает в шоу и круто реализованных постановочных трюков. Посвящение мисс Спеллман в первокурсницы все той же Академии - с ночью в кромешной темноте подвала, бесовскими голосами за спиной, галлюцинациями и имитацией казни - сделало бы честь любому хорошему фильму ужасов. Несостоявшийся обряд присяги на крови рогатому отродью из преисподней - более чем эффектное зрелище. А серия с азартно и весело терроризирующим семью Сабрины демоном снов (что-то вроде бэд-триповой версии нолановского "Начала") - настоящий маленький шедевр и наглядное пособие по тому, как правильно сочетать страшное со смешным и трогательным.

Ну и обещанная анонсами поп-культурная насыщенность - тоже в наличии. Правда, в отличие от авторов "Очень странных дел", сравнения с которыми начались еще на стадии анонса, создатели новой "Сабрины" во главе с Роберто Агирре-Сакасой - все такие, как поется в известном шлягере, пост-пост, все такие мета-мета. В смысле, не столько цитируют классику напрямую, сколько обобщенно (как визуальным оформлением, так и манерой повествования) намекают на все подряд культовые хорроры - "Ребенка Розмари", "Маску красной смерти", "Изгоняющего дьявола", недавнюю "Ведьму" и далее до бесконечности. Хотя и конкретные "пасхалки" для самых внимательных у них заботливо припасены.