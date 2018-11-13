Ученые рассказали о неожиданной пользе лишнего веса

В ряде случаев избыточная масса тела не только может спровоцировать развитие рака, но и помогает бороться с опухолями. К такому парадоксальному выводу пришли исследователи из Калифорнийского университета в Дэйвисе (UC Davis), пишет Nature Medicine.

Как пояснили специалисты, в случае ожирения человека раковые клетки быстрее размножаются за счет активного питания и обладают лучшей способностью восстанавливаться.

В этом случае, как продемонстрировали опыты, применение иммуностимулирующей терапии стимулирует "перегрузку" иммунной системы и появление побочных эффектов.​​

В частности, запускается процесс выделения белков PD-1, которые препятствуют Т-лимфоцитам и блокируют атаку зараженных клеток.

С такой "побочкой" можно бороться с помощью так называемых блокаторов ингибиторных сигнальных путей. И их применение повышает выживаемость пациента именно при ожирении, выяснили специалисты.

- Такие результаты дают нам основания предполагать, что ожирение может оказаться важным биомаркером для ответа на данный вид иммунотерапии, - заключил доцент кафедры радиационной онкологии UC Davis Арта Моньязеб.