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Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые выяснили, как с помощью мобильника обнаружить опасную болезнь

Текст: Оксана Грибанова
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Исследователи из Женской больницы Бригхема рассказали о создании устройства для достаточно быстрой и дешевой диагностики ВИЧ. Оно крепится к смартфону и им же управляется.

Фото: depositphotos.com
Ученые рассказали, как реально похудеть без тренировок и диет

Благодаря специальному чипу, который встроен в изобретение, можно определить нуклеиновые кислоты РНК в капле крови, пишет "Газета.ру" со ссылкой на журнал Nature Communications.

Первые тесты на добровольцах показали, что чувствительность устройства составила 99,1% (положительный результат в том случае, если у испытуемого есть ВИЧ), а отрицательный результат был определен у здоровых людей в 94,6% случаев.

В целом стоимость такого метода составила менее пяти долларов. Технологию можно использовать и для диагностики других вирусных или бактериальных заболеваний, отмечают исследователи.

Кстати

Специалисты из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе разработали устройство, которое может превратить любой смартфон в сканер ДНК. Это поможет определить предрасположенность пользователя к раку и болезни Альцгеймера, а также обнаружить устойчивость к определенным видам лекарств.

Общество Здоровье
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