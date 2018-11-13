Украина и США договорились противодействовать "Северному потоку-2"

Украина намерена расширить свои возможности для поставок сжиженного газа из США в рамках диверсификации источников энергоносителей. Об этом шла речь во время встречи украинского президент Петра Порошенко с министром энергетики США Риком Перри, сообщается на официальном сайте президента Украины.

Кроме того, стороны договорились о дальнейшем противодействии проекту "Северный поток-2".

Американская сторона выразила заинтересованность в привлечении на Украину своих современных технологий и передового опыта для эффективной разработки украинских запасов нефти и газа.