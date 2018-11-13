УПЦ считает невозможным свое присоединение к автокефалии

Епископы канонической Украинской православной церкви считают невозможным для себя присоединение к автокефальной Украинской церкви, возникшей как политический проект президента Украины Петра Порошенко и вопреки церковным канонам поддержанной Константинопольским патриархатом.

Об этом говорится в решении Собора епископов, принятом сегодня по итогам заседания в Киево-Печерской лавре. Собравшиеся епископы канонической церкви подчеркнули, что "процесс предоставления так называемого томоса об автокефалии является искусственным, навязанным извне, не отражает внутренней церковной необходимости" и внесли это определение в свое решение.

Томос "не принесет реального церковного единства и углубит раскол и усилит конфликты на Украине", цитирует решение корреспондент ТАСС.