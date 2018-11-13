В бюджете-2019 оставят благоустройство дворов, деревень и поселков

"Единая Россия" смогла сохранить в бюджете следующего года финансирование благоустройства дворов многоквартирных домов и населенных пунктов, где живет больше тысячи человек. Об этом заявил секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак, комментируя решения трехсторонней комиссии по межбюджетным отношениям.

Он рассказал, что ранее правительством предлагалось изменить правила и исключить из программы благоустройства населенные пункты с количеством жителей более одной тысячи человек, оставив только города. А финансирование дворовых территорий возложить на муниципалитеты и внебюджетные источники.

"Единая Россия" выступила против такого решения, и ее позицию поддержал председатель партии и премьер-министр Дмитрий Медведев. "В итоге нам удалось защитить действующую модель выделения федеральных средств на ремонт дворов многоквартирных домов. Теперь эта программа продолжит свою работу и в 2019 году", - пояснил Турчак.

Он подчеркнул, что изменение облика российских городов, благоустройство дворовых и общественных территорий - это самое успешное и результативное направление работы партии. Турчак напомнил, что это задача решается в рамках партийного проекта "Городская среда".