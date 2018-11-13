В Дании собачьи упряжки признаны официальным видом транспорта

Министерство транспорта Дании признало собачьи упряжки официальным видом транспорта. Речь идет не только о санях, запряженных ездовыми собаками, но и о специальных тележках на колесах.

Уже с первого января 2019 года на собачьих упряжках можно будет ездить по автодорогам Дании и рядом с ними, сообщает РИА Новости, уточняя, что раньше кататься на упряжках можно было только в специально отведенных местах.

Власти Дании предполагают, что этот вид транспорта будет очень востребован на прогулках, а также для активного отдыха. Отметим, что езда на собачьих упряжках в Дании - традиционное искусство.