Новости

На Камчатке военная авиация уничтожила подлодку "противника" 04:55
В Дании собачьи упряжки признаны официальным видом транспорта 04:30
В результате палестинских ударов по Израилю пострадали 53 человека 04:01
Тереза Мэй призвала срочно реформировать ВТО 03:26
Австралийскую модель не пустили в Лувр из-за слишком открытого наряда 02:49
В Мексике два человека погибли в результате крушения самолета 01:47
Пенс и Абэ обсудят денуклеаризацию Корейского полуострова 01:23
Взрыв на на пиротехнической фабрике в Испании унес жизни трех человек 00:33
Военные из Словении замерзли на учениях НАТО в Норвегии 00:33
Дмитрий Медведев прибыл в Италию на конференцию в Ливии 12.11.2018
Карлсен и Каруана сыграли вничью в 3-й партии за шахматную корону 12.11.2018
Французов покоробил отказ Трампа посетить военное кладбище из-за дождя 12.11.2018
Израиль и сектор Газа обменялись ракетными обстрелами 12.11.2018
В электричке Москва - Черусти нашли труп 12.11.2018
Умер легендарный Стэн Ли 12.11.2018
Фотовыставка "Зимняя Москва" открылась в Лейпциге своевременно 12.11.2018
Израильский солдат тяжело ранен на границе с сектором Газа 12.11.2018
Умер создатель вселенной Marvel Стэн Ли 12.11.2018
Российская база в Таджикистане перешла на усиленный режим 12.11.2018
Рекордное число авиакомпаний обанкротилось в 2018 году 12.11.2018
Россия пригласила нового спецпосланника ООН по Сирии в Москву 12.11.2018
Нефть дорожает на заявлениях Саудовской Аравии о сокращении ее добычи 12.11.2018
"Мстители" и "Оттенки серого" получили престижные премии в США 12.11.2018
Жителей Печатников предупредили о возможных перерывах газоснабжения 12.11.2018
В Волгограде СК назвал причину пожара, в котором погибли двое младенцев 12.11.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 12 по 18 ноября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 12 по 18 ноября
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Экономисты дали на декабрь неутешительный прогноз для рубля
Экономисты дали на декабрь неутешительный прогноз для рубля
13.11.2018 04:30
Рубрика: В мире

В Дании собачьи упряжки признаны официальным видом транспорта

Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Министерство транспорта Дании признало собачьи упряжки официальным видом транспорта. Речь идет не только о санях, запряженных ездовыми собаками, но и о специальных тележках на колесах.

Фото: depositphotos.com
Удивительное поведение собак растрогало интернет

Уже с первого января 2019 года на собачьих упряжках можно будет ездить по автодорогам Дании и рядом с ними, сообщает РИА Новости, уточняя, что раньше кататься на упряжках можно было только в специально отведенных местах.

Власти Дании предполагают, что этот вид транспорта будет очень востребован на прогулках, а также для активного отдыха. Отметим, что езда на собачьих упряжках в Дании - традиционное искусство.

В мире Европа Дания
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Бывший украинский разведчик рассказал о готовившейся в Крыму диверсии
Песков назвал безосновательными обвинения России в сбоях GPS
В ГИБДД опровергли введение штрафов за отсутствие зимней резины
Путин поручил проанализировать рост фискальной нагрузки
"Газпром" продолжит строить "Северный поток-2" вопреки судебным спорам