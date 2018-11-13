Новости

Песков рассказал о правилах планирования поездок Путина и Медведева 15:20
Ребенок "заминировал" школу в Москве 15:17
ОПЕК заявила о постсоветском рекорде добычи нефти в России 15:15
В Совфеде предложили ввести туристический сбор в исторических поселениях 15:15
Арт-директор Louis Vuitton застряла в Иркутске из-за аварийного Boeing 15:12
Названы регионы России с самыми дешевыми билетами в кино 15:11
Смольный объяснил, как на складах сгнили лекарства за 333 млн рублей 15:08
Три европейские страны увидят спектакль "Анна Каренина" 14:55
Собянин назначил глав управ четырех московских районов 14:54
В Лужниках прошел показ коллекции Bosco Fresh Осень/Зима 2018-2019 14:53
В Уфе завели дело после сообщений о просроченном инсулине в больнице 14:53
В Кремле прокомментировали ситуацию с ценами на бензин 14:50
В Италии сдается замок за 100 евро 14:45
Во Владимире уволили замгубернатора по ЖКХ 14:44
Житель Ялты осужден за изготовление взрывных устройств 14:36
Десятки машин столкнулись на трассе между Ростовом и Краснодаром 14:32
Лукашенко назначил бывшего вице-премьера послом в России 14:28
Госдума приостанавливает выплаты по советским вкладам 14:28
В Калининграде экс-главу водоканала заподозрили в хищении 64 млн 14:28
Ford начал поставлять запчасти из России в Европу 14:28
Меценаты получат льготы по налогам 14:24
Телеканалам оставят часть аналоговых частот 14:24
Опрос: 24 процента россиян не пользуются интернетом 14:20
Новых вице-мэров Симферополя назначат в пятницу 14:15
Синоптики рассказали, когда в Москве установится снежный покров 14:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, за что наследника могут признать недостойным
Верховный суд разъяснил, за что наследника могут признать недостойным
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
13.11.2018 14:45
Рубрика: В мире

В Италии сдается замок за 100 евро

Текст: Нива Миракян (Рим)

Власти итальянской области Абруццо предлагают арендовать замок для проведения свадеб и других праздничных церемоний всего за 100 евро.

Фото: P. Cembrzynski / Institute of History PAS
В Польше нашли замок из легенд

Крепость находится в крошечном поселении Роккаскаленья, в провинции Кьети, в котором проживают всего 1200 человек. Здание потрясающего средневекового замка расположилось на 700 квадратных метрах. На его территории есть все, чтобы организовать по-настоящему красивый праздник: часовня, башня для проведения вечеринок, потайные комнаты для ужина при свечах, а также внутренние сады. Прекрасным фоном для фотосессий может стать зеленый каньон, вид на который открывается из окон крепости.

Однако, есть один нюанс. Доехать до замка, находящегося на вершине холма, на машине не получится - гостям придется оставить свои авто на специальной парковке. Чтобы добраться до крепости по скалистой дорожке, посетителям рекомендуется надеть кроссовки, либо вовсе скинуть обувь и пройтись босиком. Есть также еще одна опция - взять в аренду мула, который домчит гостя до дверей крепости.

Замок готов принять около 100 человек, для которых будет приготовлено угощение из локальных продуктов и персонализированный свадебный торт.

В Новой Зеландии выставили на продажу целую деревню

На протяжении долгого времени местность, где расположилась крепость, называлась "Долиной смерти" - замок в течение нескольких веков подвергался варварским нашествиям, атакам со стороны вражеских войск и нападениям со стороны пиратов.

Теперь, по словам мэра Роккаскаленья Доменико Джанджордано, крепость хочет избавиться от своего непростого прошлого и запятнанной репутации.

"В заброшенном замке на протяжении нескольких веков жили овцы и собаки. Наша цель заключается не в том, чтобы зарабатывать деньги, а чтобы привлечь внимание иностранных туристов, которые помогут нам возродить местную экономику", - пояснил градоначальник в интервью CNN Travel.

В мире Европа Италия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков рассказал о правилах планирования поездок Путина и Медведева
В Совфеде предложили ввести туристический сбор в исторических поселениях
В Госдуме прокомментировали ситуацию с невостребованными вкладами
Эксперт оценил планы ускорить процесс взимания штрафов ГИБДД
Глава ФНПР объяснил рост налоговой нагрузки на россиян