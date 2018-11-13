В Москве и Санкт-Петербурге резко потеплеет

Начавшееся в конце прошлой недели похолодание для многих жителей столичного региона оказалось неприятной неожиданностью. Впрочем, синоптики обнадеживают: мерзнуть придется недолго, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

Но самое существенное потепление, по ее словам, ожидается на северо-западе - в Ленинградской, Псковской, Новгородской областях, Карелии. Тепло идет туда с берегов Атлантики. В предстоящие выходные ночью возможно до 4 тепла, а днем - до плюс 6 градусов.

В Москве и Подмосковье уже в пятницу, 16 ноября, днем воздух прогреется до плюс 3 градусов. А в воскресенье, по предварительным расчетам, до плюс 5 градусов. Ночью тоже будет слабый плюс.

Но если до четверга в Москве и области прохладно и солнечно, то с потеплением начнутся осадки в виде дождя и мокрого снега.

Небольшое потепление ожидается в Саратовской и Самарской областях. В начале недели там днем было минус 3-4 градуса, а к выходным похолодает до нуля градусов. При этом будет солнечно. Осадки возможны лишь в воскресенье.

На севере - в Вологодской области - к выходным также чуть-чуть потеплеет. Если сейчас температура воздуха ночью - минус 3-8 градусов, то в конце недели будет -3. И днем в субботу уже возможен небольшой плюс.

В Ростовской и Волгоградской областях, а также в Калмыкии к концу недели днем воздух может, как и в столичном регионе, прогреться до плюс 5 градусов. Сейчас там днем от минус 2 до плюс 3 градусов.

В республиках Северного Кавказа потепление к концу недели будет совсем незначительным - лишь на пару градусов: с нынешних плюс 5-10 до 6-12-ти.

Примерно одинаковой будет погода в течение недели на Урале - в Свердловской, Челябинской и Курганской областях, а также в Пермском крае. По ночам там минус 5-10, днем - 0…-5.

А вот в автономных округах Западной Сибири - Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком - к пятнице, наоборот, придут морозы: ночью до минус 22 градусов, днем до минус 9-15 градусов.

Еще холоднее к выходным станет на севере Красноярского края - если в начале недели по ночам там было минус 22-27 градусов, а днем - минус 11-16, то к концу недели ночью возможны уже 30-градусные морозы, а днем - минус 18-23 градуса.

Неустойчивая погода испытывает на прочность жителей Новосибирской, Томской и Кемеровской областей. В середине недели ночные морозы ослабеют примерно на 3-8 градусов, а дневная температура воздуха повысится на 2-4 градуса. А вот в пятницу придет новая волна холода. Ночью ожидается до -22 градусов, а днем до минус 10-15 градусов. Пойдет снег.

Холода идут и на юг Дальнего Востока. К концу недели в Приморье, Хабаровском крае и Амурской области ночью может быть до минус 20 градусов, а днем - минус 4-9 градусов. Неделя же там началась со слабого плюса днем.