В результате палестинских ударов по Израилю пострадали 53 человека

Число раненых в результате ракетных обстрелов израильской территории из сектора Газа выросло до 53 человек. Ранее сообщалось о 35 пострадавших.

Отмечается, что два человека находятся в критическом состоянии. Это военнослужащий с осколочными ранениями и 60-летняя женщина. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные израильской службы скорой помощи.

Напомним, в понедельник днем палестинские радикалы выпустили из сектора Газа в сторону Израиля не менее 300 ракет. Это было сделано в ответ на проведенную в воскресенье израильским спецназом операцию на юге сектора. В свою очередь израильская армия, истребители, боевые вертолеты, беспилотники и танки поразили более 70 целей движений ХАМАС и "Исламского джихада".

По данным минздрава в Газе, трое палестинцев погибли, около 15 получили ранения. Отмечается также, что во вторник в целях безопасности отменены занятия в школах сектора Газа.