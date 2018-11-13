Новости

На Камчатке военная авиация уничтожила подлодку "противника" 04:55
В Дании собачьи упряжки признаны официальным видом транспорта 04:30
В результате палестинских ударов по Израилю пострадали 53 человека 04:01
Тереза Мэй призвала срочно реформировать ВТО 03:26
Австралийскую модель не пустили в Лувр из-за слишком открытого наряда 02:49
В Мексике два человека погибли в результате крушения самолета 01:47
Пенс и Абэ обсудят денуклеаризацию Корейского полуострова 01:23
Взрыв на на пиротехнической фабрике в Испании унес жизни трех человек 00:33
Военные из Словении замерзли на учениях НАТО в Норвегии 00:33
Дмитрий Медведев прибыл в Италию на конференцию в Ливии 12.11.2018
Карлсен и Каруана сыграли вничью в 3-й партии за шахматную корону 12.11.2018
Французов покоробил отказ Трампа посетить военное кладбище из-за дождя 12.11.2018
Израиль и сектор Газа обменялись ракетными обстрелами 12.11.2018
В электричке Москва - Черусти нашли труп 12.11.2018
Умер легендарный Стэн Ли 12.11.2018
Фотовыставка "Зимняя Москва" открылась в Лейпциге своевременно 12.11.2018
Израильский солдат тяжело ранен на границе с сектором Газа 12.11.2018
Умер создатель вселенной Marvel Стэн Ли 12.11.2018
Российская база в Таджикистане перешла на усиленный режим 12.11.2018
Рекордное число авиакомпаний обанкротилось в 2018 году 12.11.2018
Россия пригласила нового спецпосланника ООН по Сирии в Москву 12.11.2018
Нефть дорожает на заявлениях Саудовской Аравии о сокращении ее добычи 12.11.2018
"Мстители" и "Оттенки серого" получили престижные премии в США 12.11.2018
Жителей Печатников предупредили о возможных перерывах газоснабжения 12.11.2018
В Волгограде СК назвал причину пожара, в котором погибли двое младенцев 12.11.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 12 по 18 ноября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 12 по 18 ноября
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Экономисты дали на декабрь неутешительный прогноз для рубля
Экономисты дали на декабрь неутешительный прогноз для рубля
13.11.2018 04:01
Рубрика: В мире

В результате палестинских ударов по Израилю пострадали 53 человека

Число раненых в результате ракетных обстрелов израильской территории из сектора Газа выросло до 53 человек. Ранее сообщалось о 35 пострадавших.

Отмечается, что два человека находятся в критическом состоянии. Это военнослужащий с осколочными ранениями и 60-летняя женщина. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные израильской службы скорой помощи.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
МИД РФ: Москва озабочена эскалацией ситуации вокруг сектора Газа

Напомним, в понедельник днем палестинские радикалы выпустили из сектора Газа в сторону Израиля не менее 300 ракет. Это было сделано в ответ на проведенную в воскресенье израильским спецназом операцию на юге сектора. В свою очередь израильская армия, истребители, боевые вертолеты, беспилотники и танки поразили более 70 целей движений ХАМАС и "Исламского джихада".

По данным минздрава в Газе, трое палестинцев погибли, около 15 получили ранения. Отмечается также, что во вторник в целях безопасности отменены занятия в школах сектора Газа.

В мире Ближний Восток Израиль В мире Ближний Восток Палестина Палестино-израильский конфликт
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Бывший украинский разведчик рассказал о готовившейся в Крыму диверсии
Песков назвал безосновательными обвинения России в сбоях GPS
В ГИБДД опровергли введение штрафов за отсутствие зимней резины
Путин поручил проанализировать рост фискальной нагрузки
"Газпром" продолжит строить "Северный поток-2" вопреки судебным спорам