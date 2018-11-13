В Роскачестве назвали лучшие "молочные" сосиски

Роскачество проверило "молочные" сосиски 40 популярных торговых марок. Каждый экземпляр протестировали по 70 показателям безопасности и качества. Исследование этого продукта Роскачесво проводит второй год подряд.

Скажем сразу, сосиски только девяти брендов из 40 достойны российского Знака качества.

В продукции двух торговых марок превышены допустимые значения по микробиологическим показателям. Впрочем, это может быть связано с нарушением температуры хранения в магазине, где они уже продавались или, например, в рефрижераторе, в котором они доставлялись, или на складах, где они хранились.

В сосисках некоторых марок нашли антибиотики, причем в продукции четырех производителей их было больше, чем допускается регламентами и законодательством.

В продукции семи брендов из 40 обнаружили крахмал - его добавили для склеивания фарша. Влагоудерживающую добавку каррагинан нашли в товаре восьми брендов, хотя ее добавление в сосиски не допускается государственным стандартом.

Стоит отметить, что мяса кошек, собак, лошадей и овец в "молочных" сосисках найдено не было, зато мясо птицы в них попадалось, хотя по ГОСТу его там быть не должно - разрешено только мясо коровы и свиньи. Однако если продукция выпускается по техусловиям производителя, он вполне может добавить что-то еще. Итак, в сосисках шести производителей присутствует мясо курицы. Четверо из них честно предупредили об этом покупателей, указав факт наличия мяса птицы на упаковке. Двое умолчали об этом, тем самым нарушив права потребителей.

Кроме того, в сосисках трех брендов присутствует соя.

Чтобы выбрать "правильные" сосиски, в Роскачестве рекомендуют изучать перед покупкой этикетку и читать состав продукции. В него должны входить свинина, говядина, вода, яйца куриные, молоко, соль, сахар, специи (перец черный, перец душистый, орех мускатный или кардамон), добавки - фиксатор окраски Е250 (нитрит натрия) и антиокислитель Е300 или Е301 (аскорбиновая кислота или аскорбат натрия.

Все подробности об исследовании молочных сосисок, а также названия лучших и худших производителей можно прочитать на сайте Роскачества.