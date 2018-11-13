В Роскачестве назвали лучшие "молочные" сосиски

Новости

Лесные пожары в Калифорнии унесли жизни 42 человек 07:47
На Камчатке и Колыме из-за непогоды отменили занятия в школах 07:46
В Хабаровском крае мужчина вырастил дома больше 100 кустов конопли 07:22
СМИ: Абэ надеется встретиться с Путиным в Сингапуре 07:20
Невостребованные вклады предложили передавать в бюджет 06:51
Ученые выяснили, как с помощью мобильника обнаружить опасную болезнь 06:36
Трамп объявил горящую Калифорнию зоной стихийного бедствия 06:34
Минприроды не дало разрешение на вывоз из Приморья 25 белух 06:01
КНДР осудила совместные учения США и Южной Кореи 05:58
Застрявшие в Иркутске французы так и не смогли улететь в Шанхай 05:44
В Приморье пресекли деятельность экстремиста 05:20
Канада подтвердила существование аудиозаписей по делу Хашкаджи 05:14
На Камчатке военная авиация уничтожила подлодку "противника" 04:55
В Дании собачьи упряжки признаны официальным видом транспорта 04:30
В результате палестинских ударов по Израилю пострадали 53 человека 04:01
Тереза Мэй призвала срочно реформировать ВТО 03:26
Австралийскую модель не пустили в Лувр из-за слишком открытого наряда 02:49
В Мексике два человека погибли в результате крушения самолета 01:47
Пенс и Абэ обсудят денуклеаризацию Корейского полуострова 01:23
Взрыв на на пиротехнической фабрике в Испании унес жизни трех человек 00:33
Военные из Словении замерзли на учениях НАТО в Норвегии 00:33
Дмитрий Медведев прибыл в Италию на конференцию в Ливии 12.11.2018
Карлсен и Каруана сыграли вничью в 3-й партии за шахматную корону 12.11.2018
Французов покоробил отказ Трампа посетить военное кладбище из-за дождя 12.11.2018
Израиль и сектор Газа обменялись ракетными обстрелами 12.11.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 12 по 18 ноября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 12 по 18 ноября
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Экономисты дали на декабрь неутешительный прогноз для рубля
Экономисты дали на декабрь неутешительный прогноз для рубля
13.11.2018 08:00
Рубрика: Экономика

В Роскачестве назвали лучшие "молочные" сосиски

Текст: Марина Гусенко
Роскачество проверило "молочные" сосиски 40 популярных торговых марок. Каждый экземпляр протестировали по 70 показателям безопасности и качества. Исследование этого продукта Роскачесво проводит второй год подряд.
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Скажем сразу, сосиски только девяти брендов из 40 достойны российского Знака качества.

В продукции двух торговых марок превышены допустимые значения по микробиологическим показателям. Впрочем, это может быть связано с нарушением температуры хранения в магазине, где они уже продавались или, например, в рефрижераторе, в котором они доставлялись, или на складах, где они хранились.

В сосисках некоторых марок нашли антибиотики, причем в продукции четырех производителей их было больше, чем допускается регламентами и законодательством.

В продукции семи брендов из 40 обнаружили крахмал - его добавили для склеивания фарша. Влагоудерживающую добавку каррагинан нашли в товаре восьми брендов, хотя ее добавление в сосиски не допускается государственным стандартом.

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
В Роскачестве рассказали, как выбрать хорошие пельмени

Стоит отметить, что мяса кошек, собак, лошадей и овец в "молочных" сосисках найдено не было, зато мясо птицы в них попадалось, хотя по ГОСТу его там быть не должно - разрешено только мясо коровы и свиньи. Однако если продукция выпускается по техусловиям производителя, он вполне может добавить что-то еще. Итак, в сосисках шести производителей присутствует мясо курицы. Четверо из них честно предупредили об этом покупателей, указав факт наличия мяса птицы на упаковке. Двое умолчали об этом, тем самым нарушив права потребителей.

Кроме того, в сосисках трех брендов присутствует соя.

Чтобы выбрать "правильные" сосиски, в Роскачестве рекомендуют изучать перед покупкой этикетку и читать состав продукции. В него должны входить свинина, говядина, вода, яйца куриные, молоко, соль, сахар, специи (перец черный, перец душистый, орех мускатный или кардамон), добавки - фиксатор окраски Е250 (нитрит натрия) и антиокислитель Е300 или Е301 (аскорбиновая кислота или аскорбат натрия.

Все подробности об исследовании молочных сосисок, а также названия лучших и худших производителей можно прочитать на сайте Роскачества.

Экономика Товары и цены Госфонды и контрольные органы Роскачество
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Бывший украинский разведчик рассказал о готовившейся в Крыму диверсии
Песков назвал безосновательными обвинения России в сбоях GPS
В ГИБДД опровергли введение штрафов за отсутствие зимней резины
Путин поручил проанализировать рост фискальной нагрузки
"Газпром" продолжит строить "Северный поток-2" вопреки судебным спорам