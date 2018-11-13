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13.11.2018 15:15
Рубрика: Власть

В Совфеде предложили ввести туристический сбор в исторических поселениях

Текст: Галина Мисливская

Председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству Олег Мельниченко предложил в порядке пилотного проекта дать право вводить туристический сбор тем муниципалитетам, на чьей территории находятся исторические поселения. С такой инициативой сенатор выступил во вторник на заседании Совета по местному самоуправлению при верхней палате российского парламента.

Фото: depositphotos.com
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"Одним из механизмов наращивания собственной доходной базы для исторических поселений может стать введение на их территории туристического сбора, зачисляемого в местный бюджет", - заявил парламентарий. "Думаю, что стоит всерьез задуматься над проведением эксперимента по установлению такого платежа", - добавил он.

"И историческое муниципальное образование, исторические города от увеличения туристического потока не получают должную отдачу, которую могли бы получать", - отметил сенатор, подчеркнув при этом, что большой турпоток создает дополнительную нагрузку на инфраструктуру, требующую дополнительных расходов.

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости
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В минэкономики готовы включиться в эту работу, заявил замглавы ведомства Вадим Живулин. "Опыт очень интересный, но нам для начала нужно подстраховаться от тех недочетов, которые могут возникнуть, если мы такое решение будем вводить", - сказал он и напомнил, какие были возражения при введении курортного сбора в части администрирования и распределения средств.

Предложение Мельниченко поддержал и вице-спикер Совфеда Андрей Турчак, поскольку это поможет увеличить собственную доходную базу муниципальных образований. Соответствующий пункт включен в проект решения заседания Совета, в правительство будет направлена рекомендация рассмотреть вопрос о введении туристического сбора в исторических поселениях в порядке эксперимента.

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