В Совфеде предложили ввести туристический сбор в исторических поселениях

Председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству Олег Мельниченко предложил в порядке пилотного проекта дать право вводить туристический сбор тем муниципалитетам, на чьей территории находятся исторические поселения. С такой инициативой сенатор выступил во вторник на заседании Совета по местному самоуправлению при верхней палате российского парламента.

"Одним из механизмов наращивания собственной доходной базы для исторических поселений может стать введение на их территории туристического сбора, зачисляемого в местный бюджет", - заявил парламентарий. "Думаю, что стоит всерьез задуматься над проведением эксперимента по установлению такого платежа", - добавил он.

"И историческое муниципальное образование, исторические города от увеличения туристического потока не получают должную отдачу, которую могли бы получать", - отметил сенатор, подчеркнув при этом, что большой турпоток создает дополнительную нагрузку на инфраструктуру, требующую дополнительных расходов.

В минэкономики готовы включиться в эту работу, заявил замглавы ведомства Вадим Живулин. "Опыт очень интересный, но нам для начала нужно подстраховаться от тех недочетов, которые могут возникнуть, если мы такое решение будем вводить", - сказал он и напомнил, какие были возражения при введении курортного сбора в части администрирования и распределения средств.

Предложение Мельниченко поддержал и вице-спикер Совфеда Андрей Турчак, поскольку это поможет увеличить собственную доходную базу муниципальных образований. Соответствующий пункт включен в проект решения заседания Совета, в правительство будет направлена рекомендация рассмотреть вопрос о введении туристического сбора в исторических поселениях в порядке эксперимента.