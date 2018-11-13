Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Сингапур

Президент России Владимир Путин прибыл в Сингапур с государственным визитом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства пробудет в стране три дня. За это время он примет участие в саммите Россия - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, а также в Восточноазиатском саммите.

У президента страны запланировано участие в церемонии закладки первого камня в основание Русского культурного центра. Вместе с ним этом мероприятии примет участие президент Сингапура Халима Якоб.

Напомним о том, что в конце прошлой недели Владимир Путин посетил с визитом Францию. Президент присутствовал на торжественных мероприятиях по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. После мемориальной церемонии у Триумфальной арки Владимир Путин возложил цветы к памятнику воинам Русского экспедиционного корпуса, почтив память русских солдат и офицеров, сражавшихся на территории Франции во время Первой мировой войны. Кроме того, глава государства вместе со своими коллегами присутствовал на пленарном заседании Парижского форума мира. Форум, в частности, работает над предложениями по снижению международной напряженности.