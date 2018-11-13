Назначен новый посол Беларуси в России

Новый Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в России, а по совместительству полномочный представитель страны при Экономическом совете СНГ и при ОДКБ, а также специальный представитель Республики Беларусь по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства, ЕАЭС, СНГ, ОДКБ наконец-то назначен. Им стал Владимир Семашко, отработавший в руководстве белорусского правительства последние 15 лет.

Напомним, что место главы белорусской дипломатической миссии было вакантно с 18 августа, когда Игорь Петришенко в должности вице-премьера вернулся в Минск. Решение о назначении Семашко вчера принял белорусский президент Александр Лукашенко. Причем добавил, что эту кандидатуру он предметно обсудил с Владимиром Путиным. А тот ответил с улыбкой, мол, жду Владимира Ильича в Москве. "Я, - говорит, - с удовольствием, пусть приезжает в Москву Владимир Ильич, мы знаем его хорошо. То есть очень позитивное было отношение", - цитирует слова Лукашенко информационное агентство БелТА.

Свой предыдущий пост заместителя премьера Беларуссии, курировавшего топливно-энергетический комплекс, Семашко покинул этим летом. В следующем году ему исполняется семьдесят, поэтому многие полагали: на заслуженный отдых. Впрочем, без дела человеку, которому Лукашенко из года в год доверял курировать самые сложные переговоры с Россией по нефти и газу, а также весь промышленный комплекс страны, сидеть не пришлось. Уже в сентябре его в качестве эксперта в отношениях двух стран пригласили на совещание по итогам белорусско-российских переговоров в Сочи. Знает, дескать, подноготную спорных моментов.

Белорусские коллеги-журналисты рассказывают, что представителей средств массовой информации Владимир Ильич не избегал никогда. К слову, его предшественники Андрей Кобяков и Игорь Петришенко свое первое интервью российским СМИ в новой должности давали именно "Российской газете". Надеемся, эта традиция не будет нарушена и сейчас.