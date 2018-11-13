Владимир Семашко назначен послом Беларуси в России

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Владимира Семашко послом в России.

Как сообщает БЕЛТА, по совместительству Семашко будет также занимать должность полномочного представителя Беларуси при Экономическом совете СНГ и при ОДКБ, а также специального представителя страны по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства, ЕАЭС, СНГ, ОДКБ.

Ранее Владимир Семашко занимал пост заместителя премьер-министра Беларуси, а до этого - первого вице-премьера.

Также Александр Лукашенко назначил Александра Пономарева чрезвычайным и полномочным послом Беларуси в Венгрии и по совместительству в Боснии и Герцеговине. Юрий Слука стал послом в Сирии и по совместительству в Иордании и Ливане, а Андрей Ржеусский назначен послом в Индии и по совместительству в Шри-Ланке.

Ранее должность чрезвычайного и полномочного посла Беларуси в России занимал Игорь Петришенко. 18 августа он был назначен заместителем премьер-министра Республики Беларусь.