Военные из Словении замерзли на учениях НАТО в Норвегии

Словенские военнослужащие, которые принимали участие в учениях НАТО Trident Juncture ("Единый трезубец-2018") в Норвегии, пожаловались на несоответствующую погоде форму. Министр обороны страны Карл Эрьявец в интервью изданию Delo уже пообещал "обстоятельное расследование" всех этих жалоб.

Ранее о проблемах с экипировкой заявил подполковник Урош Тринко, командовавший словенским контингентом на учениях. Всего от Словении в маневрах были задействованы 232 человека. По словам Тринко, многие из его подчиненных жаловались на обмундирование и, особенно на обувь, которые "не защищали их от норвежских холода и влаги", пишет РИА Новости.

Температура в Фоллдале, где в полевой части учений было задействовано словенское моторизованное подразделение, колебалась от минус 23 до плюс 7 градусов. Минобороны Словении признало проблему, однако отметило, что обморожений и серьезных проблем со здоровьем не было, ни одному военнослужащем не потребовалась помощь медиков.

Ведомство также подчеркнуло, что выданные словенским военным форменные сапоги стоят 80 евро за пару.