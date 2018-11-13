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13.11.2018 13:47
Рубрика: Власть

ВС разъяснит, когда работодатель не виновен в гибели сотрудников

Текст: Иван Петров
Верховный суд России разрабатывает новое постановление, разъясняющее, когда работодатель виновен, а когда нет в получении сотрудниками увечий или даже гибели на производстве работника.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

По словам судьи ВС РФ Олега Зателепина, необходимость нового постановления пленума Верховного суда вызвана давностью предыдущего аналогичного документа, который был разработан 27 лет назад.

Пленум высокой инстанции подчеркнул, что уголовная ответственность по статье 143 Уголовного кодекса РФ "Нарушение требований охраны труда", статье 216 "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ", а также по статье 217 "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов" наступает лишь при невыполнении обязательных требований по охране труда. Такие требования должны быть закреплены в нормативных правовых актах, в том числе в локальных, конкретизирующих обязательные государственные требования.

"Руководители организаций, их заместители, главные инженеры и другие руководящие сотрудники могут нести ответственность по статье 143 УК РФ, если не приняли мер к устранению заведомо известного им нарушения требований охраны труда или дали противоречащие этим требованиям указания. Либо если они возложили обязанность обеспечивать соблюдение требований охраны труда на лиц, не имеющих соответствующей специальной подготовки", - цитирует ТАСС постановление пленума.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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При этом отмечается, что в каждом случае подлежит установлению наличие или отсутствие причинной связи между этими нарушениями и наступившими вредными последствиями.

"Если несчастный случай на производстве произошел только вследствие небрежного поведения самого пострадавшего, суд должен, при наличии к тому оснований, решить вопрос о вынесении оправдательного приговора. А если вредные последствия наступили в результате действий подсудимого и от небрежности потерпевшего, то суд должен учесть это при назначении наказания", - отмечается в документе.

На заседании пленума ВС единственным разногласием стал пункт о том, можно ли государственного инспектора труда или другое должностное лицо контролирующих органов привлечь судом в качестве специалиста по делу, учитывая его возможную заинтересованность. В одном из вариантов пункта предполагается, что он может быть привлечен лишь как свидетель, в другом - как свидетель и как специалист. Указанное постановление будет принято после доработки с учетом замечаний.

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