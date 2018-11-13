Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину

"Российская газета" проводит "горячую линию" с председателем наблюдательного совета государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергеем Вадимовичем Степашиным, в ходе которой предстоит обсудить параметры дальнейшей реализации программы переселения граждан из аварийного жилья и роль общественных организаций в контроле за ее выполнением.

В следующем году начнется реализация федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения не пригодного для проживания жилищного фонда". В рамках нацпроекта с 2019 по 2024 год на эти цели будет выделено более 507 миллиардов рублей, в том числе почти 432 миллиарда из федерального бюджета.

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