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13.11.2018 23:25
Рубрика: В мире

Дело о лимузине

В Берлине судят афериста, который пытался продать украденные вещи Джона Леннона
Текст: Марина Алешина
Российская газета - Федеральный выпуск №7718 (255)
Эта остросюжетная история началась двенадцать лет назад, но только сейчас, кажется, в ней можно поставить точку. Как сообщает Reuters, в Берлине начался суд над жителем Германии, которого обвиняют в попытке сбыть коллекцию личных вещей, принадлежавших солисту легендарной группы "Битлз" Джону Леннону. На скамье подсудимых оказался 59-летний Эрхан Г. - в Германии не принято раскрывать фамилии участников громких процессов, будь то потерпевших или обвиняемых. Его арестовали еще год назад по подозрению в присвоении краденных вещей и сговоре с целью мошенничества.
Йоко Оно была счастлива возвращению украденных вещей, принадлежавших ее мужу. А это фото сделано за четыре месяца до гибели Джона Леннона. Фото: AP Йоко Оно была счастлива возвращению украденных вещей, принадлежавших ее мужу. А это фото сделано за четыре месяца до гибели Джона Леннона. Фото: AP
Йоко Оно была счастлива возвращению украденных вещей, принадлежавших ее мужу. А это фото сделано за четыре месяца до гибели Джона Леннона. Фото: AP

Предметы, о которых идет речь, были похищены в 2006 году у живущей в США вдовы музыканта Йоко Оно - ее собственным охранником и водителем лимузина Коралом Карсаном. Правда, господин Карсан утверждал, что ничего не крал, а вывез ценности по указанию самой Оно из-за приближающегося шторма, после чего запер их в сейфе в доме на Лонг-Айленде, о чем также уведомил свою хозяйку. Впоследствии бывший шофер был осужден, но ему удалось уехать в Турцию, на просторах которой он бесследно растворился - как, впрочем, и вывезенные им вещи Леннона. Точнее, так считалось вплоть до прошлого года, когда они совершенно неожиданно всплыли в Германии.

Фото: Sotheby's
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Сенсационная находка принадлежала некоему берлинскому юристу, который проводил опись разорившегося аукционного дома. Обнаружив учетные записи о лотах сомнительного происхождения, он заподозрил неладное и написал письмо в полицию с просьбой разобраться в ситуации. Так оперативники вышли на Эрхана Г., которого арестовали в "мигрантском" районе Кройцберг. Оказалось, что еще в 2014 году тот продал коллекцию аукционистам за 785 тысяч евро. В доме подозреваемого прошли обыски, в ходе которых было найдено более сотни предметов, представляющих, по признанию немецких следователей, "огромную ценность для истории музыки". Среди них - три дневника Джона Леннона, в том числе с записью, оставленной им в последний день жизни - 8 декабря 1980 года, когда его застрелил фанатик Марк Дэвид Чэпмэн, кассета с записью концерта "Битлз", нотная тетрадь, очки знаменитой круглой - "ленноновской" - формы, да еще с рецептом от врача, портсигар, а также письма, открытки. Общая стоимость коллекции, подробно задокументированной берлинской полицией, оценивается в 3,1 миллиона евро.

Пропавшая в США коллекция всплыла спустя десять лет в Германии

Личные вещи всех участников группы "Битлз" продаются на аукционах за астрономические деньги. В феврале 2017-го с молотка в Англии за 10 тысяч с лишним фунтов стерлингов ушла кожаная куртка, которую лишь предположительно надевал Леннон. По горькой иронии судьбы, экземпляр альбома Double Fantasy, подписанный им своему будущему убийце прямо в день трагедии, продали за 530 тысяч фунтов в 2011 году.

В суде Берлина продемонстрировали опись украденных вещей Леннона, в том числе его знаменитые очки. Фото: Twitter Berliner Polizei
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