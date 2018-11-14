Федеральный закон от 12 ноября 2018 г. N 406-ФЗ "О внесении изменений в статью 27.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"

Принят Государственной Думой 25 октября 2018 года

Одобрен Советом Федерации 7 ноября 2018 года

Внести в часть 1 статьи 27.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2003, N 27, ст. 2700; N 50, ст. 4847; 2005, N 10, ст. 763; 2006, N 18, ст. 1907; N 23, ст. 2385; N 31, ст. 3420; N 50, ст. 5279; 2007, N 15, ст. 1743; N 41, ст. 4845; 2008, N 49, ст. 5748; 2010, N 31, ст. 4192; 2011, N 7, ст. 901; N29, ст. 4289; N50, ст. 7352, 7362, 7366; 2012, N 24, ст. 3082; N 31, ст. 4330; 2013, N 30, ст. 4040; 2014, N 6, ст. 558; N 42, ст. 5615; 2015, N 10, ст. 1427; 2016, N 26, ст. 3891; N 27, ст. 4160, 4238; 2017, N 45, ст. 6583; 2018, N 18, ст. 2562; N 31, ст. 4824; N 42, ст. 6378) следующие изменения:

1) в абзаце первом слова "пунктами 8 и 101" заменить словами "пунктами 3, 8 и 101";

2) в пункте 3 после слов "статьи 8.37," дополнить словами "статьей 11.7 (в части нарушения границ запретных для плавания или временно опасных для плавания районов, а также правил, установленных для запретных для плавания и временно опасных для плавания районов),", слова "или в помещение органа местного самоуправления сельского поселения" заменить словами ", помещение органа местного самоуправления сельского поселения или в иное служебное помещение. Используемые для осуществления незаконной деятельности во внутренних морских водах, в территориальном море суда и орудия совершения административного правонарушения подлежат доставлению в порт Российской Федерации (иностранные суда - в один из портов Российской Федерации, открытых для захода иностранных судов) или специально отведенное охраняемое место (на специализированную стоянку)".

Президент Российской Федерации В. Путин