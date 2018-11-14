Федеральный закон от 12 ноября 2018 г. N 411-ФЗ "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 25 октября 2018 года

Одобрен Советом Федерации 7 ноября 2018 года

Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 52, ст. 4921; 2002, N 22, ст. 2027; N 30, ст. 3015; 2003, N 27, ст. 2706; N 50, ст. 4847; 2007, N 24, ст. 2830, 2833; N 50, ст. 6235, 6236; 2008, N 49, ст. 5724; 2010, N 1, ст. 4; N 17, ст. 1985; N 27, ст. 3427, 3428; 2011, N 1, ст. 16; 2012, N 24, ст. 3070; 2013, N 9, ст. 875; N 30, ст. 4028; N 48, ст. 6165; N 52, ст. 6997; 2015, N 1, ст. 47; N 10, ст. 1406; N27, ст. 3981; 2016, N 1, ст. 60; N 27, ст. 4255, 4256; 2017, N 14, ст. 2009, 2010; N 17, ст. 2455; N31, ст. 4799; 2018, N 1, ст. 52; N 9, ст. 1284; N 17, ст. 2421) следующие изменения:

1) часть вторую статьи 29 дополнить пунктом 13 следующего содержания:

"13) о разрешении отмены постановления о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в случае, предусмотренном частью первой1 статьи 214 настоящего Кодекса.";

2) пункт 81 части второй статьи 37 дополнить словами ", а также ходатайство о разрешении отмены постановления о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в случае, предусмотренном частью первой1 статьи 214 настоящего Кодекса";

3) часть первую статьи 39 дополнить пунктом 71 следующего содержания:

"71) возбуждать перед судом ходатайство о разрешении отмены постановления о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в случае, предусмотренном частью первой1 статьи 214 настоящего Кодекса;";

4) в статье 137 слова "главами 43-45" заменить словами "главами 451 и 471";

5) в статье 214:

а) дополнить частью первой1 следующего содержания:

"11. Отмена постановления о прекращении уголовного дела или уголовного преследования по истечении одного года со дня его вынесения допускается на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном статьями 125, 1251 и 2141 настоящего Кодекса. В случае, если уголовное дело или уголовное преследование прекращалось неоднократно, установленный настоящей частью срок исчисляется со дня вынесения первого соответствующего постановления.";

б) в части третьей слова "в соответствии со статьями 413 и 414 настоящего Кодекса" исключить;

6) главу 29 дополнить статьей 2141 следующего содержания:

"Статья 2141. Судебный порядок получения разрешения отмены постановления о прекращении уголовного дела или уголовного преследования

1. В случае, предусмотренном частью первой1 статьи 214 настоящего Кодекса, прокурор, руководитель следственного органа возбуждают перед судом ходатайство о разрешении отмены постановления о прекращении уголовного дела или уголовного преследования (далее также в настоящей статье - ходатайство), о чем выносится соответствующее постановление. В постановлении о возбуждении ходатайства излагаются конкретные, фактические обстоятельства, в том числе новые сведения, подлежащие дополнительному расследованию. К постановлению прилагаются материалы, подтверждающие обоснованность ходатайства.

2. Ходатайство рассматривается единолично судьей районного суда или военного суда соответствующего уровня по месту производства предварительного расследования с обязательным участием лица, возбудившего ходатайство, не позднее 14 суток со дня поступления материалов в суд. В судебном заседании вправе также участвовать прокурор, лицо, в отношении которого прекращено уголовное дело или уголовное преследование, его защитник и (или) законный представитель, потерпевший, его законный представитель и (или) представитель. Неявка в судебное заседание лиц, своевременно извещенных о времени рассмотрения ходатайства, не является препятствием для рассмотрения ходатайства судом.

3. В начале заседания судья объявляет, какое ходатайство подлежит рассмотрению, разъясняет явившимся в судебное заседание лицам их права и обязанности. Затем лицо, возбудившее ходатайство, обосновывает его, после чего исследуются поступившие материалы и заслушиваются другие явившиеся в судебное заседание лица.

4. Рассмотрев ходатайство, судья выносит одно из следующих постановлений:

1) о разрешении отмены постановления о прекращении уголовного дела или уголовного преследования;

2) об отказе в удовлетворении ходатайства о разрешении отмены постановления о прекращении уголовного дела или уголовного преследования.

5. Копия постановления судьи направляется лицу, возбудившему ходатайство, прокурору, а также лицу, в отношении которого прекращено уголовное дело или уголовное преследование, потерпевшему.

6. Постановление судьи может быть обжаловано в порядке, установленном главами 451 и 471 настоящего Кодекса.".

Президент Российской Федерации В. Путин