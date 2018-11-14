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14 ноября 2018 г.
Российская газета - Федеральный выпуск №7718 (255)

Федеральный закон от 12 ноября 2018 г. N 413-ФЗ "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и статью 1 Федерального закона "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации"

Опубликован 14 ноября 2018 г.

Принят Государственной Думой 25 октября 2018 года

Одобрен Советом Федерации 7 ноября 2018 года

Статья 1

Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 52, ст. 4921; 2002, N 22, ст. 2027; 2003, N 27, ст. 2706; N 50, ст. 4847; 2005, N 23, ст. 2200; 2009, N 1, ст. 29; N 52, ст. 6422; 2010, N 19, ст. 2284; N 30, ст. 3986; N 31, ст. 4164; 2011, N 1, ст. 45; N 15, ст. 2039; N 25, ст. 3533; N 45, ст. 6322, 6334; N 48, ст. 6730; N 50, ст. 7362; 2012, N 10, ст. 1162, 1166; N 24, ст.3071; N 31, ст. 4330; 2013, N 26, ст. 3207; N 27, ст. 3478; N 30, ст. 4031, 4050, 4078; N 44, ст. 5641; N 51, ст. 6685; N 52, ст. 6997; 2014, N 6, ст. 556; N 11, ст. 1094; N 19, ст. 2335; N 26, ст. 3385; N 30, ст. 4278; 2015, N 1, ст. 81, 83; N 6, ст. 885; N 10, ст. 1417; N 29, ст. 4354, 4391; 2016, N 26, ст. 3859; N 27, ст. 4257; N 28, ст. 4559; 2017, N24, ст. 3484; N31, ст. 4752, 4799; 2018, N 1, ст. 51; N 18, ст. 2584; N 27, ст. 3940; N 31, ст. 4817; Российская газета, 2018, 15 октября) следующие изменения:

1) в пункте 3 части второй статьи 30 слова "Дальневосточному окружному военному суду, Московскому окружному военному суду, Северо-Кавказскому окружному военному суду и Приволжскому окружному военному суду" заменить словами "1-му Восточному окружному военному суду, 2-му Западному окружному военному суду, Центральному окружному военному суду и Южному окружному военному суду";

2) абзац первый части шестой1 статьи 31 изложить в следующей редакции:

"61. 1-му Восточному окружному военному суду, 2-му Западному окружному военному суду, Центральному окружному военному суду и Южному окружному военному суду подсудны:";

3) в части второй1 статьи 35 слова "Дальневосточному окружному военному суду, Московскому окружному военному суду, Приволжскому окружному военному суду и Северо-Кавказскому окружному военному суду" заменить словами "1-му Восточному окружному военному суду, 2-му Западному окружному военному суду, Центральному окружному военному суду и Южному окружному военному суду".

Статья 2

Внести в статью 1 Федерального закона от 11 октября 2018 года N 361-ФЗ "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" (Российская газета, 2018, 15 октября) следующие изменения:

1) подпункт "а" пункта 2 исключить;

2) пункт 3 исключить;

3) пункт 4 исключить.

Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с момента начала деятельности Центрального окружного военного суда, но не позднее 1 октября 2019 года, за исключением статьи 2 настоящего Федерального закона.

2. Статья 2 настоящего Федерального закона вступает в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации В. Путин