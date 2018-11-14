Федеральный закон от 12 ноября 2018 г. N 414-ФЗ "О внесении изменений в главу 21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в части недопущения повторного налогообложения налогом на добавленную стоимость при преобразовании арендных соглашений в концессионные"

Принят Государственной Думой 25 октября 2018 года

Одобрен Советом Федерации 7 ноября 2018 года

Статья 1

Внести в главу 21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2001, N 1, ст. 18; N 33, ст. 3413; 2002, N 22, ст. 2026; 2004, N 34, ст. 3524; 2005, N 30, ст. 3129, 3130; 2006, N 10, ст. 1065; N 45, ст. 4627; 2007, N 1, ст. 39; N 23, ст. 2691; N 49, ст. 6071; 2008, N 48, ст. 5519; 2009, N 48, ст. 5731; 2010, N 15, ст. 1737; N 31, ст. 4186; N 48, ст. 6247; 2011, N 1, ст. 7; N 30, ст. 4587, 4593; N 48, ст. 6729; N 49, ст. 7014, 7016; 2012, N 26, ст. 3447; N 53, ст. 7619; 2013, N 23, ст. 2866, 2889; N 30, ст. 4049; N 52, ст. 6985; 2014, N 16, ст. 1835; N 30, ст. 4239; N 48, ст. 6647; 2015, N 48, ст. 6692; 2016, N 1, ст. 16; N 27, ст. 4175; N 49, ст. 6844, 6847; 2017, N 1, ст. 4; N 49, ст. 7307, 7323; 2018, N 24, ст. 3410) следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 146 дополнить подпунктом 18 следующего содержания:

"18) передача на безвозмездной основе органам государственной власти и (или) органам местного самоуправления результатов работ по созданию и (или) реконструкции объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности и переданных во временное владение и пользование налогоплательщику в соответствии с договорами аренды, а также объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, созданных налогоплательщиком в течение срока действия договоров аренды, в случае заключения этим налогоплательщиком в отношении данных объектов концессионных соглашений в соответствии с частью 1 статьи 51 Федерального закона от 21 июля 2005 года N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях".";

2) в абзаце первом подпункта 2 пункта 3 статьи 170 слова "подпунктом 17" заменить словами "подпунктами 16-18", слова "; операций, предусмотренных подпунктом 16 пункта 2 статьи 146 настоящего Кодекса" исключить;

3) в пункте 10 статьи 1711 слова "подпунктом 17" заменить словами "подпунктами 17 и 18".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на добавленную стоимость.

Президент Российской Федерации В. Путин