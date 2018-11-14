Федеральный закон от 12 ноября 2018 г. N 417-ФЗ "О внесении изменений в статью 30.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"

Принят Государственной Думой 23 октября 2018 года

Одобрен Советом Федерации 7 ноября 2018 года

Статья 1

Внести в статью 30.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2008, N 49, ст. 5738; 2010, N 52, ст. 6996; 2014, N 23, ст. 2928; 2016, N 48, ст. 6733; 2018, N 32, ст. 5119) следующие изменения:

1) в части 1 слова "верховные суды республик, краевые, областные суды, суды городов Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, суды автономной области и автономных округов" заменить словами "кассационные суды общей юрисдикции, в том числе кассационный военный суд";

2) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Вступившие в законную силу постановление по делу об административном правонарушении, решения по результатам рассмотрения жалоб, протестов правомочны пересматривать председатели кассационных судов общей юрисдикции, в том числе кассационного военного суда, их заместители либо по поручению председателя или его заместителей судьи указанных судов.";

3) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. Председатель Верховного Суда Российской Федерации, его заместители либо по поручению Председателя Верховного Суда Российской Федерации или его заместителей судьи Верховного Суда Российской Федерации рассматривают жалобы, протесты на вступившие в законную силу постановление по делу об административном правонарушении, решения по результатам рассмотрения жалоб, протестов в случае, если они были рассмотрены в порядке, предусмотренном частью 2 настоящей статьи.";

4) часть 5 признать утратившей силу.

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня начала деятельности кассационных судов общей юрисдикции, определяемого в соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального конституционного закона от 29 июля 2018 года N 1-ФКЗ "О внесении изменений в Федеральный конституционный закон "О судебной системе Российской Федерации" и отдельные федеральные конституционные законы в связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции", за исключением положений, для которых настоящим Федеральным законом установлен иной срок вступления их в силу.

2. Положения настоящего Федерального закона, касающиеся полномочий кассационного военного суда по пересмотру вступивших в законную силу постановления по делу об административном правонарушении и (или) решений по результатам рассмотрения жалоб, протестов, вступают в силу с момента вступления в силу соответствующих законодательных актов о внесении изменений в законодательство о военных судах.

3. Пересмотр вступивших в законную силу постановления по делу об административном правонарушении и (или) решений по результатам рассмотрения жалоб, протестов осуществляется на основании положений Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, действующих на день подачи в суд жалобы, протеста на такие постановление и (или) решения.

4. Помимо случаев, указанных в части 3 статьи 30.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (в редакции настоящего Федерального закона), Председатель Верховного Суда Российской Федерации, его заместители либо по поручению Председателя Верховного Суда Российской Федерации или его заместителей судьи Верховного Суда Российской Федерации рассматривают жалобы, протесты на вступившие в законную силу постановление по делу об административном правонарушении, решения по результатам рассмотрения жалоб, протестов, если они были рассмотрены председателями верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, судов автономной области и автономных округов, окружных (флотских) военных судов или их заместителями, по правилам, предусмотренным Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях до дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации В. Путин