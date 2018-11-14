Федеральный закон от 12 ноября 2018 г. N 418-ФЗ "О внесении изменений в статью 1 Федерального закона "О территориальной юрисдикции окружных (флотских) военных судов"

Принят Государственной Думой 25 октября 2018 года

Одобрен Советом Федерации 7 ноября 2018 года

Статья 1

Внести в статью 1 Федерального закона от 27 декабря 2009 года N 345-ФЗ "О территориальной юрисдикции окружных (флотских) военных судов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 52, ст. 6421; 2014, N 26, ст. 3360; 2016, N 28, ст. 4558; 2017, N 24, ст. 3486) следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) установить, что юрисдикция окружных (флотских) военных судов распространяется на территории следующих субъектов Российской Федерации:

1-го Западного окружного военного суда - на территории Республики Карелия, Республики Коми, Вологодской области, Ленинградской области, Новгородской области, Псковской области, города Санкт-Петербурга и Ненецкого автономного округа;

2-го Западного окружного военного суда - на территории Белгородской области, Брянской области, Владимирской области, Воронежской области, Ивановской области, Калужской области, Костромской области, Курской области, Липецкой области, Московской области, Нижегородской области, Орловской области, Рязанской области, Смоленской области, Тамбовской области, Тверской области, Тульской области, Ярославской области и города Москвы;

Южного окружного военного суда - на территории Республики Адыгея (Адыгея), Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Калмыкия, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Крым, Республики Северная Осетия - Алания, Чеченской Республики, Краснодарского края, Ставропольского края, Астраханской области, Волгоградской области, Ростовской области и города Севастополя;

Центрального окружного военного суда - на территории Республики Башкортостан, Республики Марий Эл, Республики Мордовия, Республики Татарстан (Татарстан), Удмуртской Республики, Чувашской Республики -Чувашии, Пермского края, Кировской области, Курганской области, Оренбургской области, Пензенской области, Самарской области, Саратовской области, Свердловской области, Тюменской области, Ульяновской области, Челябинской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа;

1-го Восточного окружного военного суда - на территории Республики Саха (Якутия), Хабаровского края, Амурской области, Сахалинской области и Еврейской автономной области;

2-го Восточного окружного военного суда - на территории Республики Алтай, Республики Бурятия, Республики Тыва, Республики Хакасия, Алтайского края, Забайкальского края, Красноярского края, Иркутской области, Кемеровской области, Новосибирской области, Омской области и Томской области;

Балтийского флотского военного суда - на территорию Калининградской области;

Северного флотского военного суда - на территории Архангельской области и Мурманской области;

Тихоокеанского флотского военного суда - на территории Камчатского края, Приморского края, Магаданской области и Чукотского автономного округа;";

2) пункт 2 признать утратившим силу;

3) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) установить, что в части, касающейся подсудности уголовных дел, указанных в пунктах 2-4 части шестой1 статьи 31 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации:

юрисдикция 2-го Западного окружного военного суда распространяется на территории субъектов Российской Федерации, указанных в абзацах втором, третьем, восьмом и девятом пункта 1 настоящей статьи;

юрисдикция Южного окружного военного суда распространяется на территории субъектов Российской Федерации, указанных в абзаце четвертом пункта 1 настоящей статьи;

юрисдикция Центрального окружного военного суда распространяется на территории субъектов Российской Федерации, указанных в абзаце пятом пункта 1 настоящей статьи;

юрисдикция 1-го Восточного окружного военного суда распространяется на территории субъектов Российской Федерации, указанных в абзацах шестом, седьмом и десятом пункта 1 настоящей статьи.".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня начала деятельности Центрального окружного военного суда, определяемого Федеральным законом "О создании, упразднении некоторых военных судов и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых военных судов".

2. Уголовные дела, указанные в пунктах 2 - 4 части шестой1 статьи 31 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, поступившие в окружные (флотские) военные суды и не рассмотренные на день вступления в силу настоящего Федерального закона, рассматриваются указанными судами в соответствии с правилами подсудности, действовавшими на день принятия соответствующих дел к рассмотрению.

Президент Российской Федерации В. Путин