Новости

Вышел эпичный трейлер фильма Родригеса про девочку-робота-убийцу 15:55
Умер актер из "Марша Турецкого" и "Дальнобойщиков" Сергей Юртайкин 15:11
Завершены съемки третьего сезона "Очень странных дел" 12:39
Создатель "Игры престолов" рассказал о сюжете продолжений сериала 12:31
Вышел истеричный трейлер детективной драмы "Миссис Уилсон" 12:21

Актриса из "Подпольной империи" опять обвинила Вайнштейна в насилии

НОВОСТЬ14.11.2018, 16:10
Текст:   Олег Усков
Фото: Omar Vega/Invision/AP Фото: Omar Vega/Invision/AP
Фото: Omar Vega/Invision/AP

Суета вокруг дивана и не думает утихать: против серийного голливудского охальника Харви выдвинуты очередные обвинения. Речь вновь про 34-летнюю американскую актрису и модель, звезду "Подпольной империи" Пас де ла Уэрту, ровно год назад рассказавшую, что продюсер изнасиловал ее дважды. А после еще и терроризировал. И лишил работы. В результате чего она потеряла десятки миллионов долларов.

Как сообщает Vanity Fair, обвинения против Вайнштейна сторона Уэрты выдвинула повторно.

Издание обратилось за комментариями к адвокату Вайштейна, который уточнил, что после первого допроса актрисы полицией Нью-Йорка ее дело было передано в прокуратуру Манхэттена, где в выдвижении обвинений Уэрте было отказано. С указанием на отсутствие необходимых доказательств.

Фото: AFP/ TIZIANA FABI
Playboy признал, что Морриконе не называл Тарантино кретином

По оценке юриста, очередные поползновения девушки вновь нелепы, тогда как самая она - "неустойчивая особа с излишне ярким воображением".

Новый иск подан в Верховный суд Калифорнии в понедельник. При этом Аарон Филлер, адвокат актрисы, утверждает, что теперь-то уж доказательства у них есть.

Мария де ла Пас Элизабет София Адриана де ла Уэрта родилась в 1984 году в Нью-Йорке. В послужном списке - порядка полусотни фильмов и сериалов, включая ленты "Обнаженная", "Девушка в беде", "Удушье", "Пределы контроля" Джармуша, "Вход в пустоту" Ноэ, "Медсестра 3D", сериалы "Волшебный мир Диснея", "Закон и порядок", "Женщины Икс".

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Playboy признал, что Морриконе не называл Тарантино кретином 11:58
Перед смертью Стэн Ли придумал нового супергероя - Грязевого Человека 11:33
Видео: сын Уилла Смита признался, что он гей, и представил "любовника" 13.11.2018
Земфирой занялись судебные приставы 13.11.2018
⧣ Голливуд
Фото: youtube.com
Вышел первый трейлер фильма "Покемон: Детектив Пикачу" 13.11.2018
Вышел первый трейлер "Истории игрушек 4" 12.11.2018
Фото: актер Джерард Батлер остался без жилья 12.11.2018
⧣ скандалы
Фото: AP/ Chiang Ying-ying
Playboy опроверг опровержение Морриконе по поводу "кретина" Тарантино 13.11.2018
На Бузову заявили в полицию 12.11.2018
Морриконе заявил, что никогда не называл Тарантино кретином 12.11.2018
⧣ Харви Вайнштейн
Фото: REUTERS/Shannon Stapleton
Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах к польскому ребенку 03.11.2018
"Ужасы оптом": все 11 фильмов хоррор-франшизы "Хэллоуин" 19.10.2018
"Хэллоуин": бессмысленное возвращение классической хоррор-франшизы 18.10.2018