Актриса из "Подпольной империи" опять обвинила Вайнштейна в насилии

Суета вокруг дивана и не думает утихать: против серийного голливудского охальника Харви выдвинуты очередные обвинения. Речь вновь про 34-летнюю американскую актрису и модель, звезду "Подпольной империи" Пас де ла Уэрту, ровно год назад рассказавшую, что продюсер изнасиловал ее дважды. А после еще и терроризировал. И лишил работы. В результате чего она потеряла десятки миллионов долларов.

Как сообщает Vanity Fair, обвинения против Вайнштейна сторона Уэрты выдвинула повторно.

Издание обратилось за комментариями к адвокату Вайштейна, который уточнил, что после первого допроса актрисы полицией Нью-Йорка ее дело было передано в прокуратуру Манхэттена, где в выдвижении обвинений Уэрте было отказано. С указанием на отсутствие необходимых доказательств.

По оценке юриста, очередные поползновения девушки вновь нелепы, тогда как самая она - "неустойчивая особа с излишне ярким воображением".

Новый иск подан в Верховный суд Калифорнии в понедельник. При этом Аарон Филлер, адвокат актрисы, утверждает, что теперь-то уж доказательства у них есть.

Мария де ла Пас Элизабет София Адриана де ла Уэрта родилась в 1984 году в Нью-Йорке. В послужном списке - порядка полусотни фильмов и сериалов, включая ленты "Обнаженная", "Девушка в беде", "Удушье", "Пределы контроля" Джармуша, "Вход в пустоту" Ноэ, "Медсестра 3D", сериалы "Волшебный мир Диснея", "Закон и порядок", "Женщины Икс".