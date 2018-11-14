Соперничество Алины Загитовой и Евгении Медведевой и после Олимпиады-2018, которая поставила их на разные ступеньки пьедестала и развела по разным тренерским группам и даже странам, продолжает держать в напряжении мир фигурного катания, занимая умы конкуренток и поклонников двух российских фигуристок. Но в этом сезоне из тени вышла еще одна наша чемпионка - Елизавета Туктамышева, которая добавила в борьбу внутри сборной и на международном уровне не просто спортивную интригу.

Страсти, как в "Кармен"

16 ноября на арене Ледового дворца спорта "Мегаспорт" начнется московский этап Гран-при по фигурному катанию. Как бы ни хотелось, но всех троих на одном катке мы увидим только на чемпионате России, который пройдет в конце декабря в Саранске. Сейчас же на лед выйдет Алина Загитова.

В этом сезоне Загитова с новыми программами "Призрак оперы" и "Кармен" уже успела выиграть турнир в Оберстдорфе и, главное, этап Гран-при в Хельсинки. Чтобы отобраться в финал серии - такой мини-чемпионат мира с шестью сильнейшими фигуристками в составе участниц, в Москве ей достаточно попасть в призовую тройку. Вряд ли такая установка подходит олимпийской чемпионке. Однако, как показали прокаты в Финляндии, той легкости и уверенности в исполнении прыжковых элементов, а значит, и того превосходства над соперницами, в том числе и психологического, у Алины на данный момент нет. За победу приходится по-настоящему бороться. Тут и преодоление себя, и проблемы роста (спортсменка призналась, что испытывает болевые ощущения, связанные с ростом костей), и ответственность за результат. Тот провал Загитовой на постолимпийском чемпионате мира, когда из-за трех падений буквально рассыпалась ее произвольная программа на музыку из "Дон Кихота", закалил характер юной чемпионки, заставил повзрослеть. Но в этом сезоне все испытания еще впереди. Пока она накатала лишь на четвертый результат Гран-при по общей сумме баллов. Чтобы уверенно чувствовать себя в финале, на домашнем этапе нужно не просто побеждать, а выигрывать с блеском.

В чем ее конек

Преодоление трудностей - это тот путь, по которому идет и Евгения Медведева, круто поменявшая свою жизнь и карьеру, уехав тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру. Он привел к олимпийскому "золоту" кореянку Ю На Ким. Невероятный японец Юдзуру Ханю с его помощью дважды побеждал на Играх. Испанец Хавьер Фернандес выиграл два титула чемпиона мира и с третьей попытки поднялся на олимпийский пьедестал. Медведева и ее новый наставник во всех интервью подчеркивают, что они начали долгосрочный проект и готовы к локальным неудачам. Ведь Женю в первую очередь интересует победа на Олимпиаде-2022. Насколько искренна двукратная чемпионка мира, когда она с улыбкой рассуждает о поражениях, сказать сложно. Женя умеет держать эмоции внутри. С другой стороны, в силу особенностей североамериканского менталитета и тренерской системы Медведева получила ту свободу и самостоятельность, которых у нее не было в России. Она пробует новые образы и стили, экспериментирует с внешностью. Кто-то считает, что прежние программы, постановщиком которых выступал Илья Авербух, намного больше подходили Жене, показывали ее сильные стороны, были уникальными и запоминающимися. И челку она зря отрезала. Но Медведева ищет себя. Остается надеяться, что она не потеряется ни среди идей, ни среди соперниц.

Но чего у Медведевой не отнять, так это умения собираться, даже если очень тяжело, и показывать результат. В Канаде она поднялась на пьедестал после седьмого места в короткой программе. За свою карьеру на взрослом уровне, если считать международные и национальные старты, Женя вообще ни разу не оставалась без медали. Ее призовая серия, которая началась в декабре 2015 года, состоит из 21 места на подиуме (15-4-2).

К сожалению, есть вероятность, что мы не увидим Медведеву в финале Гран-при. В Канаде она была только третьей. На заключительном этапе во Франции ей необходимо побеждать, но сделать это будет нелегко. Фавориткой в Гренобле скорее будет японка Рика Кихира, которая выиграла этап в Токио, чисто исполнив в произвольной программе два тройных акселя, первый из которых в каскаде с тройным тулупом. Она обошла и соотечественницу Сатоко Мияхару, и нашу Лизу Туктамышеву, в арсенале которой только один аксель.

Расплавила лед

Эксперты сходятся во мнении, что при чистом прокате Загитовой и Медведевой чемпионка мира 2015 года Туктамышева, снова взвинтившая обороты и восстановившая свой коронный аксель в три с половиной оборота, им не конкурентка. Между тем с победой на этапе в Канаде и "бронзой" в Японии Лиза уже гарантировала себе место в финале Гран-при, который пройдет в канадском Ванкувере в начале декабря.

"Возвращаю мужчин в фигурное катание", - прокомментировала Елизавета Туктамышева номер с раздеванием, который произвел фурор на Гран-при Канады

То, что Лиза вернулась в ту форму, в которой выиграла все турниры в 2015-м, классно. Но зажгла Туктамышева не только на соревнованиях. Благодаря "горячему" показательному номеру на песню Бритни Спирс Toxic, где Лиза предстает в образе сексуальной стюардессы, а по ходу программы избавляется от некоторых частей костюма, мужчин, желающих посмотреть и обсудить женское фигурное катание, точно стало больше.

Справедливости ради Алина и Женя тоже поучаствовали в популяризации фигурного катания. Загитова в черном облегающем костюме решила примерить образ героини видеоигр и фильмов Лары Крофт. Медведева исполнила очень чувственную и нежную композицию в шелковой черной комбинации и мужской белой рубашке. Но 16-летняя Алина, несмотря на красную помаду, томный взгляд и плавные кошачьи движения, до Анжелины Джоли все-таки не доросла. А номер Медведевой, который она полностью подготовила сама, больше показывает не тело, а душу. Поэтому выступление Туктамышевой, сделанное в стиле знаменитой Sex bomb Евгения Плющенко, и возымело такой эффект.

А еще Туктамышева наделала шума в соцсетях. После победы в Канаде она опубликовала шутливое сообщение о своей роли в противостоянии Медведевой и Загитовой в рамках текущего сезона. На фото две кошки дерутся за кусок мяса, а третья, воспользовавшись моментом, его ест. Подпись гласит: "Пусть мир смотрит за битвой между Медведевой и Загитовой. А я? Я буду этой кошкой в серединке, наслаждающейся каждой секундой".

Конечно, такой пост восприняли неоднозначно. Некоторые обвинили Лизу в попытке пропиариться на этой теме, а кто-то оценил чувство юмора Туктамышевой. К тому же в ее аккаунтах много постов, полных иронии или самоиронии. Даже в тех, где она публикует свои откровенные фотосъемки.

В интервью на телеканале "Санкт-Петербург" Туктамышева более четко выразила свое настроение: "Пусть мир следит за противостоянием Жени Медведевой и Алины Загитовой, а я чуть-чуть покатаюсь. Когда ты выходишь на лед, ты думаешь только о себе, а не о том, кто и как откатал. Мое предназначение - возрождаться и давать людям надежду на то, что всегда есть шанс преодолеть все. Меня многие спрашивают, грущу ли я из-за того, что не попала на Олимпиаду. Мне кажется, счастье не в этом. Можно побеждать и быть классным спортсменом, не являясь олимпийской чемпионкой".

Кстати

Московский этап Гран-при пройдет на ледовой арене "Мегаспорт" 16-18 ноября.

На соревнованиях ожидается аншлаг. Несмотря на высокую стоимость, билетов почти не осталось. Сходить на каток в субботу, когда именитые фигуристы будут исполнять произвольные программы, - дорогое удовольствие. Цена обычных билетов варьируется от 4 до 6 тысяч, в категории премиум, люкс и vip - от 7,5 до 30 тысяч рублей. На показательные выступления можно попасть минимум за 4,5 и максимум за 12 тысяч рублей. Кстати, эти билеты еще есть в продаже.

Для тех, кто собирается насладиться выступлением фигуристов по ТВ, прямые трансляции можно найти на Первом и на каналах "Матч ТВ" и "Матч! Арена".