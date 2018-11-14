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Как изменятся ставки по ипотеке в ближайшее время
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Овен

Начало недели - время сбора информации, четверг благоприятен для решительных и даже рискованных шагов. Риск оправдан.

Телец

Используйте шансы нынешней недели по максимуму. Вскоре ситуация изменится и вы будете склонны к весьма необдуманным поступкам.

Близнецы

Успешные дни - среда и пятница, но тут надо себя подать. В выходные не отказывайтесь от вечеринки: будет весело.

Рак

Желание указывать другим на недостатки и давать советы любому, кто вас об этом не просит, приведет к тому, что круг ваших друзей заметно сузится.

Лев

Трения с партнерами выбивают из колеи всегда, а в конце осени они будут особенно острыми. Будьте терпеливы.

Дева

Не исключено, что вы будете поставлены перед выбором: согласиться с руководством или искать другое поле деятельности.

Весы

Начальник увидит в вас качества, которые вы сами в себе не признаете. Поверьте, новая работа понравится вам лучше прежней.

Скорпион

Постарайтесь умерить аппетиты, иначе скоро ваши необузданные траты обернутся пустыми карманами и кучей долгов.

Стрелец

Попасть в передрягу могут те из вас, кто, нежась в волнах удовольствия, забудет, что дела требуют неусыпной работы и внимания.

Козерог

Не отчаивайтесь, если ваша задумка пробуксовывает. Чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, достаточно просто терпения.

Водолей

Случайное знакомство в новой компании вызовет взаимный интерес. Не провороньте свой шанс!

Рыбы

Заслушавшись прекрасных сирен, поющих про прибыли, постарайтесь не сесть на мель. Исправить ситуацию будет трудно.

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