Баррель обвалился на пять долларов за сутки, но не смог увлечь за собой рубль

Стоимость нефти марки Brent, от которой зависит цена российского сорта Urals и чуть меньше половины доходов федерального бюджета России, во вторник обвалилась с 70 долларов за баррель до 65. В моменте баррель нырял и ниже, но в среду немного отыграл падение. Рубль отреагировал на такое синусоидальное поведение нефтяных котировок на удивление спокойно: биржевой курс доллара вырос во вторник-среду примерно на 60 копеек, поднявшись чуть выше отметки 68 рублей. Эксперты допускают рост до 70 рублей при дальнейшем падении нефти, но не в ближайшие дни.

Снижение нефтяных котировок стартовало с четырехлетних максимумов (85-86 долларов за баррель) в первую неделю октября. С того момента цена упала на 20 долларов, или 25 процентов. Рынок опасался санкций США против иранского экспорта нефти, закладывая премию в цены, но по мере приближения к часу икс (5 ноября) опасения рассеивались, так как стремительно росла сланцевая нефтедобыча в США, не спадало давление из-за международных торговых войн и все чаще звучали прогнозы о замедлении темпов роста мировой экономики.

Рублю помогают удерживать позиции отмена покупок валюты ЦБ и хороший платежный баланс. Но опуститься до 70 рублей за доллар он все же может

Катализатором падения нефти стала публикация ежемесячного отчета ОПЕК, в котором картель заговорил о грядущем профиците предложения нефти в мире, постепенном росте запасов сырья и высокой добыче в странах вне ОПЕК. "В итоге, для того чтобы сохранить рынок в относительно сбалансированном состоянии, членам ОПЕК будет необходимо "поделиться" частью рынка и пойти на сокращение добычи в 2019 году, о возможности которого накануне заявляли генсек ОПЕК и представители Саудовской Аравии", - подчеркивают аналитики Нордеа банка. Василий Карпунин из "БКС Брокер" обращает внимание и на снижение рублевой цены бочки, которая во вторник переписала трехмесячный минимум. В результате индикатор потерял более 20 процентов от исторических максимумов начала октября, коснувшись отметки 4450 рублей.

Курс рубля проявил устойчивость к коррекции на нефтяном рынке, слабея не так значительно, как другие валюты развивающихся рынков, зависящие от нефти (например, бразильский реал и мексиканское песо). "Наша задача последние несколько лет была создать такую макроэкономическую конструкцию, которая была бы устойчива к внешним шокам. Цены на нефть на 25 процентов упали, а ситуация остается устойчивой", - заявил вчера министр экономического развития России Максим Орешкин.

Устойчивость рубля во многом связана с отменой покупок валюты ЦБ и сохраняющимся высоким сальдо платежного баланса (когда денежный поток, поступающий в страну из-за границы, выше встречного). Более того, локальную поддержку оказывает начинающийся налоговый период, указывают аналитики банка "Санкт-Петербург". Так, в четверг уплачиваются страховые взносы (585 миллиардов рублей), 26 ноября - НДС, НДПИ и акцизы (еще 935 миллиардов рублей). Усиление санкций против России или дальнейшее падение нефти может поднять доллар до 70 рублей, полагают аналитики, при этом в долгосрочном плане на курс повлияют новости о возобновлении покупок ЦБ, но пока о таких планах не заявлялось.