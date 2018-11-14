Беларусь и Иркутская область договорились о сотрудничестве

Бизнес-форум деловых кругов Беларуси и Иркутской области России начался в Бресте.

Форум открылся в рамках третьего заседания рабочей группы по развитию сотрудничества между Республикой Беларусь и Иркутской областью России. Белорусскую рабочую группу возглавляет председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, российскую - губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Как сообщил заместитель генерального директора Брестского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты Сергей Тележинский, в Брест прибыла делегация в количестве 30 человек. Это представители органов государственного управления во главе с губернатором, представители деловых кругов - руководители компаний, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств.

С Беларусью Иркутская область имеет многолетние связи, скрепленные соглашениями по разным сферам сотрудничества. Товарооборот Иркутской области и Беларуси за первое полугодие этого года вырос на 44% в сравнении с 2017 годом и составляет 55 млн долларов (в 2017 - 77,7 млн). Это самый большой рост товарооборота по сравнению с другими государствами, с которыми сотрудничает Иркутская область.

Российская сторона планирует встречи с белорусскими производителями по поставкам в Иркутскую область продукции легкой промышленности, дорожной и сельхозтехники, оборудования для мясо-молочной переработки, животноводческих комплексов, лифтового оборудования, услуг по строительству. В перспективе - развитие деловых контактов между медицинскими центрами, аптечными и торговыми сетями, агропромышленным комплексом, производителями молочной продукции.

Помимо переговоров делегация Иркутской области побывает в СПК "Остромечево", ОАО "Брестхлебпром", "Брестсельмаш", "Полесьежилстрой", ООО "Панда", познакомится с производственным потенциалом машиностроительного предприятия "КОМПО", компании "СТиМ".

16-17 ноября визит делегации Иркутской области продолжится в Минске.



