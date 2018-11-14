Певцу Диме Билану присвоено звание Заслуженного артиста РФ. Соответствующий указ подписал 13 ноября президент России Владимир Путин.

Документ опубликован 14 ноября на официальном интернет-портале правовой информации. В нем говорится, что звание Заслуженного артиста Диме Билану присваивается "за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".

Напомним, российский певец представлял страну на конкурсе "Евровидение" в 2006 и 2008 годах. В 2008 году он стал победителем конкурса, заняв первое место.