Блондинка в розовом разбила топором дорогой Porsche в центре Киева

Блондинка в розовом пальто разбила топором автомобиль Porsche. Инцидент произошел в центре Киева на улице Шота Руставели.

Сначала женщина оставила на дорогостоящей машине несколько оскорбительных надписей краской, а затем принялась наносить удары топором по капоту, разбив лобовое секло Porsche. После совершения акта вандализма она села в другой автомобиль и покинула место происшествия. Видео, снятое очевидцами, было опубликовано в соцсети Facebook.

Причина буйного поведения нарушительницы не сообщается.