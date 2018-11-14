Боевики ХАМАС заявили о прекращении огня против Израиля

Палестинские боевики заявили, что готовы заключить перемирие с Израилем при посредничестве Египта, если Тель-Авив примет аналогичное решение. "Если оккупация прекратит свою агрессию, мы сможем вернуться к взаимопониманию о прекращении огня", - сказал глава Политбюро контролирующего сектор Газа движения ХАМАС Исмаил Хания.

Между тем еврейское государство гарантий давать не стало. Израиль предупредил, что его реакция на это будет зависеть от обстановки в районе сектора Газа, передает телеканал Sky News Arabia.

Уже третьи сутки палестинские группировки ведут обстрел ракетами юга Израиля. Боевики выпустили по территории еврейского государства 460 ракет, более ста из них перехвачены "Железным куполом". В результате залпов по Израилю погиб один человек, еще около 70 получили ранения. Накануне интенсивность обмена ударами заметно снизилась.