ЦБ РФ отозвал лицензии у двух московских банков

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у столичных "УМ-Банка" и банка "Москва".

"УМ-Банк" размещал в низкокачественные активы привлеченные денежные средства населения. Кроме того, банк систематически занижал величину принимаемого кредитного риска, а чтобы скрыть свое реальное финансовое положение, кредитная организация осуществляла непрозрачные для надзорного органа операции, которые были направлены на искусственное поддержание величины капитала.

ЦБ РФ не раз применял в отношении этого банка надзорное воздействие, дважды вводились ограничения на привлечение денежных средств физлиц.

В деятельности банка прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства - осуществлялись сделки по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков.

"УМ-Банк" является участником системы страхования вкладов. Отметим, что по состоянию на 1 ноября этот банк занимал 293 место в банковской системе страны по величине активов.

Региональный акционерный коммерческий банк "Москва" неоднократно нарушал нормативные акты Банка России. Во втором квартале нынешнего года объем сомнительных транзитных операций, который осуществлял банк, значительно вырос. Около половины этих операций были связаны с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам. Банк России проводил работу по корректировке бизнес-модели этой кредитной организации.

Также как и "УМ-Банк", банк "Москва" является участником системы страхования вкладов. По величине активов кредитная организация занимала 431 место в банковской системе РФ.