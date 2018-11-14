Чего ищет и чего избегает украинское православие

Напряженная религиозная ситуация на Украине, где в православную жизнь неприкрыто вмешиваются политики (в первую очередь президент Украины Петр Порошенко) и чужой патриархат (Константинопольская церковь, принявшая экзотические и неканоничные решения о судьбе Украинской церкви), пополнила наш словарь новыми, непривычными словами.

Сегодня "Российская газета" объясняет значение и дает толкования ключевым понятиям из "словаря раскола".

Томос

Томос (иногда пишут "томас"), наверное, главное слово из "словаря раскола", в переводе с греческого означает "кусок" и происходит от глаголов "резать", "делить".

Оно означает "указ" самого высшего по сану человека - предстоятеля самостоятельной православной церкви. Такой указ издается по важному вопросу церковного устройства и сопровождается более торжественной и полной подписью, чем другие патриаршие указы.

Именно томосом обычно предоставляется самостоятельность или автономия какой-либо церковной области, после чего она становится отдельной автокефальной церковью.

Но томос издает "материнская" церковь, которая предоставляет автономию в управлении какой-то части своей церкви. Константинопольская церковь вот уже 300 лет не материнская церковь для украинского православия, по сути, она входит в чужую семью. Томос она решила предоставить раскольникам Украинской православной церкви, сняв с них анафему и запреты в служении. При том, что наскоро оправданные получатели томоса никак не могут договориться между собой.

Вот как комментирует проект предоставления Константинополем томоса заместитель главы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе:

- Остается открытым вопрос: кому все-таки Константинополь собирается дать томос при столь больших разногласиях среди его потенциальных получателей? Этот вопрос следует задать человеку, который инициировал этот абсолютно беззаконный и не основанный ни на каких церковных канонах процесс, - патриарху Варфоломею. В истории церкви томосы предоставлялись, но уже существующим церковным структурам. В данном случае ситуация уникальная: группа политических и религиозных авантюристов пытается создать фейковую религиозную структуру и вручить ей документ, который они почему-то называют томосом. На самом деле это скорее "лицензия на осуществление религиозной деятельности".

Автокефалия

Автокефалия в переводе с греческого означает "амоглавие". Это самостоятельный статус поместной церкви, предполагающий ее административную независимость от других поместных церквей.

Материнской для украинского православия является Русская церковь

Во главе автокефальной церкви стоит свой предстоятель - патриарх или архиепископ. Необходимое условие предоставления автокефалии - желание большинства верующих, духовенства и епископата ее получить. Напомним, что Константинополь, готовый предоставить автокефалию украинскому православию, никак не учитывает, что каноническая Украинская православная церковь ее не просила - ни у Москвы, ни тем более у Константинополя. Даровать автокефалию церковной области может только "материнская" церковь, в юрисдикции которой находится претендующая на автокефалию ее каноническая часть. Материнской для украинского православия является Русская православная церковь.

Евхаристическое общение

Евхаристия (в переводе с греческого - "благодарение") - это таинство причащения, занимающее центральное место в церковном богослужебном круге и в жизни Православной церкви.

Евхаристическое общение - это общение в Евхаристии, то есть совместное причащение Святых Христовых Таин или возможность совместного причащения. Соответственно и возможность совместной подготовки этого таинства. Всякая Божественная литургия и предшествующая ей Проскомидия - это подготовка к тому, чтобы таинственным и непостижимым для человека образом хлеб и вино, которые участвуют в богослужении, стали Телом и Кровью Христа.

Пребывание Поместных православных церквей в евхаристическом общении означает, что священнослужители этих церквей могут совместно совершать Божественную литургию, а церковный народ - причащаться Святых Христовых Таин в храмах этих церквей - и своей, и той, с которой она сохраняет евхаристическое общение.

Разрыв общения означает, что совместное служение и причащение Святых Христовых Таин невозможно.

Экзарх

Экзарх, буквально означающий в переводе с греческого "глава, руководитель", - это представитель патриарха. Обычно экзархами посылаются архиереи - епископы, архиепископы или митрополиты. Экзарх руководит отдельным церковным округом за пределами той страны, где находится предстоятель. В Русской православной церкви, например, экзарх есть на территории Белоруссии.

Патриарх Константинопольский Варфоломей, нарушая все каноны, послал в Киев, на чужую каноническую территорию, двух своих "экзархов", которые якобы должны подготовить украинских православных к получению томоса.

Диптих

Диптих (в переводе с греческого - "сложенный вдвое") - это упорядоченный список автокефальных (самостоятельных) православных церквей. А также последовательность поминовения их предстоятелей во время богослужений. Диптих Русской церкви выглядит так:

1. Константинопольская

2. Александрийская

3. Антиохийская

4. Иерусалимская

5. Русская

6. Грузинская

7. Сербская

8. Румынская

9. Болгарская

10. Кипрская

11. Элладская

12. Албанская

13. Польская

14. Чешских земель и Словакии

15. Православная церковь в Америке.

Диптих - основа церковного этикета. Согласно ему распределяются места за богослужением и на любом совместном мероприятии, в котором участвуют несколько предстоятелей. Место в диптихе не дает преимуществ - это первенство чести, а не власти. Все автокефальные церкви равноправны.

Напомним, что сейчас решением Синода Русской православной церкви поминовение Константинопольского патриарха, как и сослужение с ним и с иерархами его церкви, приостановлено.

Фанар

Фанар - район Стамбула (Турция), в котором находится резиденция Константинопольского патриарха. Эта резиденция была построена на деньги русского царя Федора Иоанновича в 1601 году. В СМИ это слово часто употребляется как синоним официальной церковной власти Константинополя.

В публикации использованы материалы журнала "Фома".