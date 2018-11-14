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Девушка-блогер рискнула жизнью ради эффектного фото

14.11.2018,  
14:04
Текст:  Анна Баранова
Фото: depositphotos.com Фото: www.thesun.co.uk
Фото: www.thesun.co.uk

Патрисия Алехос Монсон, ведущая блог о путешествиях в Instagram, опубликовала на ресурсе фото, сделанное на рельсах. Необычный снимок возмутил пользователей ресурса.

На кадре видно, что девушка стоит на железнодорожных путях, повернувшись лицом к приближающемуся поезду. Фото было сделано на знаменитом рынке Меклон в Таиланде. Местные торговцы каждый раз собирают свои товары перед прибытием поезда, а затем вновь расставляют киоски.

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Пользователи Instagram назвали снимок Патрисии неуместным, а ее поступок определили как "опасное поведение". Один из комментаторов отметил, что если бы блогер споткнулась, то могла бы умереть. Кроме того, вспомнили о детях, которые могут подражать поведению взрослых. В результате Монсон удалила фотографию со своей страницы.

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