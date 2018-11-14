Девушка-блогер рискнула жизнью ради эффектного фото

Патрисия Алехос Монсон, ведущая блог о путешествиях в Instagram, опубликовала на ресурсе фото, сделанное на рельсах. Необычный снимок возмутил пользователей ресурса.

На кадре видно, что девушка стоит на железнодорожных путях, повернувшись лицом к приближающемуся поезду. Фото было сделано на знаменитом рынке Меклон в Таиланде. Местные торговцы каждый раз собирают свои товары перед прибытием поезда, а затем вновь расставляют киоски.

Пользователи Instagram назвали снимок Патрисии неуместным, а ее поступок определили как "опасное поведение". Один из комментаторов отметил, что если бы блогер споткнулась, то могла бы умереть. Кроме того, вспомнили о детях, которые могут подражать поведению взрослых. В результате Монсон удалила фотографию со своей страницы.