Для пожарных проверок ввели специальные чек-листы

Отныне пожарный инспектор МЧС не сможет прийти на проверяемый объект с произвольным набором требований. В силу вступило положение, по которому для каждого типа здания утверждены специальные проверочные листы. В них указан весь перечень требований, выйти за которые инспектор не сможет. С сегодняшнего дня эти утвержденные чек-листы опубликованы на различных порталах правовой информации. Ознакомиться с ними может каждый желающий.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в МЧС России, введение в оборот проверочных листов должно положить конец претензиям собственников зданий к инспекторам на неоправданные или произвольные требования, так сказать, "из головы". То есть, в этом нововведении присутствует ярко выраженный антикоррупционный аспект.

Как известно, ранее бизнесмены нередко жаловались на то, что боятся прихода инспектора, от которого непонятно чего ждать. Теперь же, с введением чек-листов, весь процесс проведения плановой проверки должен стать предельно прозрачным.

По задумке авторов он выглядит отныне так: инспектор приходит на проверку с утвержденным стандартным проверочным листом на руках, который хорошо знаком собственнику здания. Это своего рода как ЕГЭ для сотрудника Госпожнадзора, в котором он будет ставить галочки напротив каждого из пунктов в списке. При этом стандартный набор требований разработан с учетом особенностей разных типов зданий.

Введение чек-листов поможет собственникам заранее подготовиться к проверкам, которые будут проходить строго в рамках, указанных в листе вопросов. Это не даст своевольничать инспекторам МЧС

- Всего разработано 19 форм в зависимости от класса функциональной пожарной опасности объектов. Они содержат список контрольных вопросов и требований в области обеспечения пожарной безопасности, которые должен выполнить собственник", - пояснили в МЧС.

Правда, у новшества есть и критики, в основном из бывших сотрудников Госпожнадзора. Они указывают, что невозможно стандартизировать все типы зданий. "Под какой тип чек-листа подходят исторические комплексы как, скажем, Новгородский кремль, - задал вопрос один из бывших сотрудников МЧС. - И таких несводимых под одну гребенку типов зданий со своими индивидуальными противопожарными особенностями в стране предостаточно".

Еще один вопрос: как быть, если во время проверки выявились нарушения противопожарных норм, не входящие в проверочный лист? Если их указывать и штрафовать за них, то зачем тогда нужны листы? А если закрывать на них глаза, то при пожаре не станет ли это поводом для претензий со стороны следователей к инспекторам, которые проигнорировали выявленные недостатки?

В МЧС говорят, что любые выявленные нарушения на плановых проверках могут служить основанием для обращения в прокуратуру с целью проведения внеплановой проверки. Но в таком случае теряется время и процесс может затянуться.

Но авторы новшества и не утверждают, что проверочные листы совершенны. Для того, чтобы их улучшить, в МЧС особо указывают, что принимают конструктивные предложения от граждан для улучшения листов. Свои предложения можно присылать на официальный сайт МЧС России.