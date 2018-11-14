Добыв путевку в Топ-16 Еврокубка, УНИКС продолжает побеждать

Баскетболисты из столицы Татарстана, первыми из 24 участников Еврокубка пробившиеся во вторую стадию, не сбавили оборотов, так как теперь стремятся сохранить лидерство в своей шестерке. В ранге победителя группы казанцы в Топ-16 получат соперников попроще, нежели при выходе со второй или третьей позиции.
В Вильнюсе отличился защитник Эрик Макколлум, который набрал 26 очков при стопроцентной реализации штрафных бросков (7/7). "Игра получилась тяжелой, мы неважно провели первую половину, уступали восемь очков. Плохо защищались, - цитирует Макколлума пресс-служба УНИКСа. - В большом перерыве мы сделали выводы, поправили игру в обороне и все наладилось. Хотя все равно концовка получилась жаркой. У меня получилось забить немало. За это нужно сказать спасибо партнерам. Без их передач я бы ничего не забросил".
Пока главный конкурент команды Димитриса Прифтиса в борьбе за место на вершине таблицы - испанская "Уникаха". УНИКС примет клуб из Малаги в предпоследнем туре 12 декабря. Нелишне отметить, что в нынешнем Еврокубке казанцы все четыре уже проведенных домашних матча выиграли.
Вчера поздно вечером по московскому времени свои встречи проводили выступающие в других группах "Локомотив-Кубань" и "Зенит". Краснодарцы на выезде противостояли французскому "Лиможу", питерцы дома соперничали с "Партизаном" (Сербия). Результаты стали известны уже после подписания этого номера "РГ".
Сегодня начинается седьмой тур в главном континентальном кубке - Евролиге. Забуксовавшие на старте "Химки", имеющие в своем активе лишь одну победу, в Мадриде встречаются с идущим без поражений "Реалом". Если подмосковная команда совершит чудо и выиграет, то на следующий день ЦСКА в случае успеха в выездном матче с немецкой "Баварией" станет единоличным лидером.