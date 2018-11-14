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Рубрика: Спорт

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Добыв путевку в Топ-16 Еврокубка, УНИКС продолжает побеждать
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск №7719 (256)
Казанский УНИКС, уже в статусе досрочного обладателя путевки в Топ-16 Еврокубка, выиграл в гостевом матче седьмого тура группы "D" первого этапа у "Летувос Ритас" - 87:81. На трибунах вильнюсской арены за матчем наблюдали четыре тысячи зрителей.

Баскетболисты из столицы Татарстана, первыми из 24 участников Еврокубка пробившиеся во вторую стадию, не сбавили оборотов, так как теперь стремятся сохранить лидерство в своей шестерке. В ранге победителя группы казанцы в Топ-16 получат соперников попроще, нежели при выходе со второй или третьей позиции.

В Вильнюсе отличился защитник Эрик Макколлум, который набрал 26 очков при стопроцентной реализации штрафных бросков (7/7). "Игра получилась тяжелой, мы неважно провели первую половину, уступали восемь очков. Плохо защищались, - цитирует Макколлума пресс-служба УНИКСа. - В большом перерыве мы сделали выводы, поправили игру в обороне и все наладилось. Хотя все равно концовка получилась жаркой. У меня получилось забить немало. За это нужно сказать спасибо партнерам. Без их передач я бы ничего не забросил".

"Химки" и ЦСКА победили в матчах баскетбольной Единой лиги

Пока главный конкурент команды Димитриса Прифтиса в борьбе за место на вершине таблицы - испанская "Уникаха". УНИКС примет клуб из Малаги в предпоследнем туре 12 декабря. Нелишне отметить, что в нынешнем Еврокубке казанцы все четыре уже проведенных домашних матча выиграли.

Вчера поздно вечером по московскому времени свои встречи проводили выступающие в других группах "Локомотив-Кубань" и "Зенит". Краснодарцы на выезде противостояли французскому "Лиможу", питерцы дома соперничали с "Партизаном" (Сербия). Результаты стали известны уже после подписания этого номера "РГ".

Сегодня начинается седьмой тур в главном континентальном кубке - Евролиге. Забуксовавшие на старте "Химки", имеющие в своем активе лишь одну победу, в Мадриде встречаются с идущим без поражений "Реалом". Если подмосковная команда совершит чудо и выиграет, то на следующий день ЦСКА в случае успеха в выездном матче с немецкой "Баварией" станет единоличным лидером.

Спорт Баскетбол
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