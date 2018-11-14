Эффект от внедрения обязательной маркировки десятка групп товаров к 2020 году может достигнуть 1,1 триллиона рублей, следует из расчетов оператора маркировки - Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, "дочка" корпорации "Ростех").

Внушительная цифра складывается из нескольких составляющих: 360 миллиардов рублей - фискальный эффект от обеления рынка и снижения доли нелегального оборота, около 150 миллиардов даст совершенствование контрольно-надзорной деятельности (штрафы), остальной профит - то, что получит законопослушный бизнес от того, что с рынка уйдут недобросовестные игроки. "Сейчас эти расчеты кажутся весьма приблизительными, но они основываются на мировом опыте и на том, чего нам удалось добиться за счет внедрения обязательной маркировки меховых изделий", - рассказал заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов на пресс-конференции в ТАСС, посвященной предстоящему форуму "Антиконтрафакт".

Сейчас проходит пилотный проект по маркировке табачных изделий, 99 процентов участников рынка к нему уже присоединились, а с 1 марта 2019 года маркировка табака станет обязательной для всех производителей. С 1 июля в России будет внедрена обязательная маркировка обуви, а с 1 декабря - шин, парфюмерии, фотоаппаратов и некоторой продукции легкой промышленности.

По словам замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова, обязательная маркировка товаров не отразится на цене, разве что в сторону ее уменьшения за счет развития добросовестной конкуренции.

Первые метки, которые использовались при маркировке меховых изделий (с радиочастотной технологией), были довольно дороги, новые будут цифровыми, что снизит их стоимость до 50 копеек за штуку. Евтухов считает, что список подлежащей маркировке продукции следует и дальше расширять, поскольку это один из самых эффективных методов борьбы с нелегальной продукцией в самых разных отраслях.

"Мы выявили большую проблему наличия контрафактных труб, - сказал Евтухов. - Труба, подлежащая замене, не должна больше использоваться, она должна идти на металлолом. Но ее ремонтируют и снова продают. Об этом нам рассказали металлурги-трубники. Мы считаем, что эта продукция тоже должна маркироваться в будущем".

Инициаторами внедрения маркировки, как правило, выступают законопослушные производители, которые устали от "серых" конкурентов, которые демпингуют за счет того, что не платят налогов и не соблюдают обязательные требования. Сами потребители спокойно относятся к покупке контрафактных вещей. Так, исследование потребительских предпочтений, которое минпромторг провел в 2018 году, показало: почти половина россиян покупают контрафакт исключительно из соображений экономии. Чаще всего речь идет о приобретении поддельной одежды, обуви, продуктов питания и медикаментов. Вместе с тем 44 процента опрошенных готовы отказаться от покупки контрафакта, если цена на оригинальную продукцию будет снижена.