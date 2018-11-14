Фатальная колесница: песни и роли Игоря Талькова

Музыкант, певец, автор песен и актер Игорь Тальков был убит 6 октября 1991 года во дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге, исполнителю было 34 года. Произошедшее - история, что называется, "мутная", все обстоятельства смерти Талькова так и не выяснены.

В ходе следствия обвиняемым признали Валерия Шляфмана - постановления о привлечении его к ответственности вынесены дважды: в 1992 и 1993 годах. Шляфману вменялась статья 106 УК РСФСР - убийство по неосторожности. Однако расследование остановили, и Шляфман отбыл на постоянное жительство в Израиль.

Сейчас следствие по делу об убийстве Игорь Талькова возобновлено. Об этом сообщили в Главном СУ СК России по Санкт-Петербургу.

"Ранее по делу в качестве потерпевшей была признана мать Игоря Талькова. В настоящее время следствием удовлетворено ходатайство Татьяны Тальковой, вдовы Талькова, о признании ее потерпевшей, поскольку мать певца умерла", - уточнили в управлении.

На днях поклонники артиста отмечали его день рождения - музыкант родился 4 ноября 1956 года в деревне под Тулой. Поэтому сегодня - двойной повод вспомнить самые известные песни и роли артиста, творчество которого до сих пор подвергается спорным оценкам.

Первый альбом Игорь Тальков записал еще в 1983-м - "Давайте поклоняться доброте", следом были "Любовь и разлука" - с Людмилой Сенчиной, "Всему свое время", знаменитые "Чистые пруды", "Россия" и "Ностальгия". Песни Талькова исполняли Леонтьев, Хиль, Боярский, Охочинский и группа "Август" - до того, как ребята стали глэм-рокерами. Тальков написал музыку и песни к нескольким фильмам, в каких-то снялся.

Наиболее "цитируемая" его роль - глава банды рэкетиров Гарик из "перестроечного" боевика с Сидихиным и эпизодическим Джигурдой "За последней чертой" (1990). Где не обошлось без мистического флёра: сцена убийства Гарика была снята 6 октября 1990 года, то есть ровно за год до смерти музыканта. Причем убивают бандита тоже выстрелом в грудь.

Там же звучит - в финале - песня "Летний дождь", одна из самых известных вещей Талькова.

"Иван Грозный" Геннадия Васильева, режиссера и сценариста, постановщика "Финиста - Ясного сокола" и "Руси изначальной", умершего в 1999-м от кровоизлияния в мозг. В основе ленты - "Князь Серебряный" Алексея Толстого. Тальков сыграл титульного героя. С озвучкой другим актером.

У Талькова-певца было порядка полудюжины песен, которые можно по праву назвать его визитными карточками. Одна из них - "социальная рок-баллада" "Бывший подъесаул", основанная на реальных горьких событиях. Герой песни - бывший казачий подъесаул Миронов, перешедший к большевикам и расстрелянный по ложному обвинению ими в 1921-м. Отрывок из песни звучит в ленте "За последней чертой". В 1990-м Тальков исполнил ее на "Песне года".

"Чистые пруды", песню мелодийного гения Давида Тухманова и поэта Леонида Фадеева, Тальков представил на "Песне года" в 1987-м. Композиция в том же году вышла на пластинке группы "Электроклуб", где Тальков работал с Ириной Аллегровой. После "Пруды" исполняли Григорий Лепс, Стас Пьеха, Олег Бархатов, Лариса Долина и сын Игоря, Игорь Тальков-младший.

Ну и, конечно, довольно экзотическая вещь - задорно пританцовывающая и прихлопывающая, в ряде исполнений - театрализованная "Господа демократы", написанная в 89-м и выпущенная в 93-м.